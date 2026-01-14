В России замечен рост мошенничества в отношении людей с долгами по кредитам и соискателей работы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил руководитель отдела технического пресейла IT TASK Михаил Тимаев.

По его словам, в обоих случаях применяются уже отработанные мошеннические схемы, но в последнее время они «масштабировались».

Людям с действующими кредитами, займами и просрочками злоумышленники представляются сотрудниками банков, коллекторами или даже судебными приставами. Они опираются на реальные сведения в открытом доступе — суммы задолженностей, названия организаций, персональные данные жертвы.

Ищущим работу россиянам мошенники предлагают оформить документы, выполнить тестовое задание или зарегистрироваться на сайтах, которые выдают за внутренние сервисы потенциального нанимателя. В результате соискатель передает персональные данные, коды подтверждения или устанавливает стороннее программное обеспечение.

Эксперт указал на опасность этой схемы. По его словам, после новогодних праздников активность на рынке труда возрастает, и аферисты этим пользуются. Для кандидатов без опыта работы выдвигаемые ими требования не вызывают вопросов и подозрений, пояснил Тимаев.

Ранее в пресс-службе МВД назвали самые популярные фразы телефонных мошенников. Чаще всего в разговоре с жертвой они выдают себя за сотрудников коммунальных служб, доставки и почты, требуя продиктовать код для «авторизации».

Помимо этого, в ведомстве предупредили, что аферисты могут выступать в лице медицинских организаций, сообщая о записи на прием, требующей подтверждения. Злоумышленники также нередко представляются сотрудниками образовательных организаций или банка, резюмировали правоохранители.