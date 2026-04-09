Родители сами решают, когда дарить детям их первые гаджеты, в этом вопросе не должно быть никаких ограничений, заявил RTVI депутат Госдумы Виталий Милонов. При этом, отметил он, нужно научить ребенка, как правильно пользоваться смартфоном или планшетом, чтобы это принесло не вред, а пользу.

Так он прокомментировал данные исследования TECNO, согласно которому в каждой пятой российской семье (22%) ребенок получает первый гаджет в возрасте от 3 до 6 лет. В 81% случаев это планшет, в 12% — смартфон, в 7% — ноутбук. Средний возраст получения первого планшета — около 5 лет, средний бюджет покупки — 8—9 тыс. рублей.

В возрастной категории 7—10 лет гаджеты есть уже у 67% семей, лидируют смартфоны — 73% покупок. Средний возраст получения первого смартфона — 7 лет, бюджет — 10—12 тыс. рублей. В группе 11—14 лет этот показатель достигает 78%: смартфоны составляют 46% покупок, ноутбуки — 41%, планшеты — 13%. Первый ноутбук приобретается в среднем в 11 лет, а средняя его цена — 45 тыс. рублей. У подростков 15—16 лет смартфоны занимают уже больше половины покупок (52%), причем заметная их доля приходится на флагманские модели.

Милонов в беседе с RTVI уточнил, что в таких вопросах нужно не запрещать, а объяснять, в чем плюсы и минусы таких покупок.

«Не наше дело влезать в семью. Запрещать в семье что-то делать — это неправильно воспринимается людьми, и толком никто не будет следовать этим запретам или разрешениям. А объяснять людям надо. У нас же нигде не сказано, каково реальное воздействие на малыша, когда родители ему в пять лет дают возможность беспрепятственно залипать сутками в телефоне», — сказал он.

Собеседник RTVI уточнил: в этом вопросе, когда речь идет о детях, нужно соблюдать осторожность.

«Опасаться нужно всегда. Знаете, гаджет у бабушки или у дедушки может такой вред принести, что мама не горюй. Мошенник позвонить может или еще что-то. Просто дарить нужно с умом, понимать, ради чего это», — добавил Милонов.

По его словам, вред от бесконтрольного использования телефонов детьми — факт медицинский, а не выдумка.

«Об этом говорят не какие-то там бабушки-повитухи, а реальные медики, психологи и психиатры. Поэтому надо больше об этом говорить. Уверен, что большинство родителей не враги своим детям, и они поймут. Эти же родители не покупают детям сигареты или алкоголь, чтобы те тише себя вели? Не покупают. Почему? Потому что знают, что это вредно, хотя может и сами побухивают», — заявил депутат.

При этом он признал, что полностью отказаться от смартфонов, планшетов и ноутбуков не выйдет.

«Гаджеты стали частью нашей жизни. Извините меня, всякие «сферумы», группы, чаты и так далее. У меня в школе пятеро детей учатся из шестерых. И все так или иначе завязано на какой-то гаджет, он им все равно нужен. Ставьте ограничения, ставьте родительский контроль, это все можно сделать спокойно», — сказал Милонов.

Сам депутат уточнил, что пользуется телефонами всю жизнь.

«Что я буду врать, когда я сам пользуюсь телефонами всю свою сознательную жизнь? У меня первый телефон был “Дельта Телеком”, такой огромный, в 1995 году. Ну и что, я буду обманывать, говорить, что я ими не пользуюсь? Пользуюсь. Просто это надо делать с умом», — подчеркнул парламентарий.

Самое опасное, по мнению Милонова, — дарить гаджет, чтобы ребенок «не мешал заниматься своими делами», а просто залипал в экране.