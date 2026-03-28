Глава европейской дипломатии Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио поспорили о том, почему Вашингтон не усиливает давление на Москву. Это произошло на встрече министров иностранных дел G7 («Большой семерки») 26—27 марта, сообщает Axios со ссылкой на трех участников мероприятия.

По данным источников портала, Каллас, известная своей критикой в адрес России, напомнила Рубио, что год назад он предупреждал: если российская сторона будет мешать американцам завершить конфликт Москвы и Киева, то терпение США лопнет и последуют более жесткие шаги против РФ.

«Прошел год, а Россия не сдвинулась с места. Когда у вас закончится терпение?» — обратилась она к Рубио.

Госсекретарь, по словам собеседников издания, был явно раздражен этим вопросом.

«Мы делаем все возможное, чтобы закончить войну. Если вы думаете, что справитесь лучше — пожалуйста. Мы отойдем в сторону», — ответил он, повысив голос.

Рубио также заметил, что США пытаются говорить с обеими сторонами, однако реально помогают лишь одной — Украине, поставляя ей оружие, разведданные и другую поддержку.

В перепалку вмешалось несколько европейских министров, они призвали США продолжать дипломатические усилия по урегулированию конфликта. В конце встречи Рубио и Каллас провели короткий разговор с глазу на глаз, чтобы снизить напряженность, отмечает Axios.

Сам Рубио после встречи G7 выступил перед журналистами и отметил, что никаких разногласий у Вашингтона и Брюсселя нет: «Никто там не кричит, не повышает голос и не говорит ничего негативного».

Пресс-служба Каллас от комментариев отказалась. Представитель Госдепа охарактеризовал произошедшее сдержанно: «Это был откровенный обмен мнениями. Для этого и существует дипломатия».

Axios уточняет, что Европа несколько месяцев с беспокойством следит за тем, как США пытаются урегулировать российско-украинский конфликт. По мнению стран ЕС, сейчас Вашингтон больше сосредоточен на войне с Тегераном.

Рубио ранее не исключил, что в случае военной необходимости США могут перенаправить вооружение на Ближний Восток вместо поставок Украине.

«Если у США будет военная необходимость восполнить склады или провести какие-то миссии в национальных интересах США, мы всегда сделаем сначала то, что касается нашей страны», — сказал он, при этом уточнив, что пока подобного перераспределения не происходило.

Переговорный процесс, в котором участвуют Россия, США и Украина, сейчас фактически приостановлен. Украинская делегация в марте встречалась в Майами со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером (зятем Дональда Трампа), однако существенного прогресса, судя по публичным данным, пока достичь не удалось.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в переговорах «по объективным причинам» возникла пауза, но Россия готова подождать.

«Понятно, что как посредники, роль которых мы высоко ценим, американцы сейчас заняты другими делами. Мы полны терпения в данном случае. Посмотрим, как дальше все будет развиваться», — сказал представитель Кремля.

«Понять, чего хотят обе стороны»

На полях саммита Рубио также назвал ложью слова Зеленского о том, что американские гарантии безопасности были увязаны с выводом украинских войск из Донбасса.

«Это ложь. Я видел, как он это сказал, и жаль, что он это сказал, потому что он знает, что это неправда и ему говорили не это», — заявил госсекретарь.

Он добавил, что американская сторона четко донесла до Киева: гарантии начнут действовать только после завершения конфликта.

«Что такое гарантия безопасности? Это войска, готовые вмешаться и обеспечивать безопасность. Если вы вводите их сейчас, это значит, что вы втягиваетесь в войну», — объяснил госсекретарь.

Рубио пояснял, что роль США в этой ситуации — это «понять, чего хотят обе стороны, и посмотреть, сможем ли мы найти компромисс».