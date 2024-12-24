После утечки мазута из танкеров пробы морской воды в Краснодарском крае не соответствуют санитарно-химическим показателям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что его специалисты ежедневно мониторят показатели качества атмосферного воздуха, питьевой воды и воды из открытых водоемов на содержание нефтепродуктов, предельных углеводородов и ксилола.

«По результатам лабораторных исследований ранее отобранных проб, полученных на 24 декабря, выявлены пробы морской воды, несоответствующие санитарно-химическим показателям», — говорится в сообщении ведомства.

При этом пробы питьевой воды и воздуха соответствуют установленным санитарным нормам, добавили в управлении.

Накануне вечером в ведомстве сообщали о сборе проб морской воды на территории пляжей станицы Благовещенской, села Витязево, поселка Джемете, санатория «Высокий берег» и центрального пляжа Анапы. «По результатам лабораторных испытаний все отобранные пробы соответствуют санитарным требованиям», — утверждали в управлении.

15 декабря в Керченском проливе затонули два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», они перевозили порядка 8 тыс. тонн нефтепродуктов. Часть мазута вытекла из резервуаров потерпевших крушение танкеров.

Президент России Владимир Путин заявил, что из танкеров вытекло 40% топлива, и назвал это «экологической бедой».

После утечки мазут выбросило волнами на пляжи Анапы. Спустя несколько дней выброс произошел в Крыму — на Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. МЧС сообщало, что за два дня на кубанском побережье было собрано порядка 80 тонн нефтепродуктов. В населенных пунктах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за угрозы экологии.

Из-за утечки мазута пострадала местная фауна: помощь потребовалась множеству птиц, произошла массовая гибель азовских дельфинов.

С последствиями ЧП также помогают бороться волонтеры. Однако многие из них уже неоднократно жаловались на серьезные проблемы с самочувствием из-за отравления нефтепродуктами, часть обращалась к медикам. Основные симптомы, которые они испытывают, — головокружение и слабость.