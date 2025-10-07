Двое мужчин из Свердловской области, осужденные за преступления сексуального характера против 15-летней школьницы, объявлены в розыск после неявки на оглашение приговора. Об этом сообщил E1.ru со ссылкой на адвоката потерпевшей Сергея Самкова.

Согласно обвинению, в январе 2024 года в Алапаевске Шаньгин и Быков, зная о том, что потерпевшая является 15-летней школьницей, совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В результате Шаньгин был осужден за изнасилование и насильственные действия и приговорен к 11 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Быков, признанный виновным в насильственных действиях, получил 10 лет строгого режима. Оба фигуранта на заседание не явились.

Супруга Александра Быкова в комментарии для E1.RU сообщила, что не располагает информацией о месте нахождения своего мужа. Она подтвердила, что пара в настоящее время оформляет развод, но подчеркнула, что это решение не связано с текущим уголовным преследованием в его адрес. Жена Быкова также заявила, что не верит в его виновность по предъявленным обвинениям.

В ноябре 2024 года в Екатеринбурге произошел инцидент с бывшим священником Даниилом Сидоровым, обвинявшимся в попытке изнасилования. После рассмотрения его дела в суде, он был отпущен на свободу прямо из зала судебного заседания. Поводом для первоначального задержания послужило нападение на девушку в подъезде ее собственного дома.

В декабре того же года, в отношении Сидорова завели новое уголовное дело, на этот раз — о сексуальных домогательствах, однако он предпочел отправиться в армию.

В том же месяце его статус и местонахождение прояснил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Он официально сообщил, что Даниил Сидоров находится за штатом и был призван на военную службу. По данным митрополита, его назначили на должность рядового в десантно-штурмовой взвод.