В ночь на 13 ноября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 130 беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Больше всего дронов было уничтожена над Курской и Белгородской областями — по 32. 20 беспилотников сбили над Воронежской, 17 — над акваторией Черного моря.

Еще семь БПЛА ликвидировали над Крымом, шесть — над Орловской областью, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Тамбовской областью, три — над Ростовской и два — над Брянской областью. Также по одному дрону было уничтожена сбиты над Тульской и Московской областями.

Из-за атаки ограничивали свою работу аэропорты Тамбова, Калуги, Геленджика и Краснодара.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что при падении обломков дронов были повреждены несколько автомобилей, остекление балконов жилых домов и частных домов.

«На данный момент информации о пострадавших нет. Городские учреждения и объекты инфраструктуры работают штатно. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — сказано в сообщении главы региона.

В ночь на 12 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 22 дрона. Больше всего в Ростовской области, там ликвидировали восемь БПЛА.

10 ноября «Ъ» писал, что как минимум в 20 российских регионах началась кампания по набору резервистов в подразделения для защиты критически важных объектов.