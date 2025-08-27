Последние дни лета в Москве и области «станут настоящим подарком», сообщила RTVI главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, погода в ближайшие дни будет достаточно высокой и начало осени «будет вполне комфортным».

Сегодня, 27 августа, в столичном регионе ожидается температура 15—17 градусов тепла, рассказала Позднякова. Она добавила, что в следующие дни станет еще теплее: 28 августа — 17—19 градусов, 29 августа — 20—22 градуса.

При этом в четверг и пятницу ожидаются кратковременные дожди, но они будут только днем, ночью без осадков, уточнила эксперт: «С каждым днем, постепенно, погода будет улучшаться и в сторону прекращения осадков или уменьшения количества осадков, и в сторону повышения температуры — как в ночные, так и в дневные часы».

«Последние дни лета будут настоящим подарком. В субботу у нас еще будет местами кратковременный дождь, но температура воздуха ожидается высокая: ночью — 10−15 градусов, днем — 22−27 градусов», — добавила Позднякова.

Собеседница RTVI уточнила, что в воскресенье осадков не ожидается, а температура будет «выше климатической нормы градуса на 3−4»: днем 22−27 градусов, ночью — 12−17 градусов.