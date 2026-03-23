Лондонская компания Fenix International, владеющая платформой OnlyFans, подтвердила смерть своего единственного владельца Леонида Радвинского. Бизнесмен скончался в возрасте 43 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, уточняет Bloomberg.

Официальное заявление, распространенное пресс-службой компании в понедельник, 23 марта, гласит: «С глубокой печалью сообщаем о смерти Лео Радвинского. Лео мирно ушел из жизни после долгой борьбы с раком. Его семья просит уважать их право на частную жизнь в это трудное время».

Предприниматель, известный своим крайне непубличным образом жизни, на протяжении многих лет оставался загадочной фигурой, несмотря на колоссальный успех возглавляемой им империи. Он практически не давал интервью, не посещал публичные мероприятия, а в интернете существовали лишь несколько его старых фотографий.

На своем личном сайте он описывал себя как венчурного инвестора, филантропа и технологического предпринимателя с особым интересом к развивающимся соцсетям, а также как заядлого читателя и любителя шахмат с амбициями стать пилотом вертолета.

Последние годы жизни Радвинский провел во Флориде, оставаясь, по описаниям близких, примерным семьянином. При этом имя его супруги публике неизвестно.

Радвинский родился в Одессе в 1982 году и еще в детстве эмигрировал с семьей в Чикаго, где впоследствии окончил Северо-Западный университет по специальности «экономика». Свой первый бизнес — компанию Cybertania — он основал еще в конце 1990-х годов, будучи студентом. Документы за него подписывала мать. Этот сервис занимался реферальными ссылками на пароли к различным сайтам, включая порнографические, и приносил миллионные доходы.

В 2004 году Радвинский создал одну из первых успешных платформ для вебкамер MyFreeCams, задолго до появления OnlyFans заложив основы для будущей революции в индустрии.

Радвинский приобрел OnlyFans в 2018 году у британских основателей — отца и сына Гая и Тима Стокли, которые запустили сервис всего двумя годами ранее с инвестицией в $12,5 тысячи. Сумма сделки не разглашалась, однако именно с этого момента начался стремительный взлет платформы.

Под руководством Радвинского OnlyFans превратился из малоизвестного стартапа в глобального гиганта, чья бизнес-модель изменила саму структуру монетизации контента для взрослых. К 2023 году число пользователей сервиса превысило 300 млн, а годовая выручка достигла десятков миллиардов долларов.

Forbes оценивает состояние предпринимателя на момент смерти более чем в $7,8 млрд, а совокупные дивиденды, которые он выплатил себе с 2021 по 2025 год, составили около $1,8 млрд. В последние годы бизнесмен рассматривал возможность продажи платформы за сумму до $8 млрд.

В 2022 году после начала СВО Радвинский пожертвовал около $1,3 млн в криптовалюте на гуманитарную помощь Украине.