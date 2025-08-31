Самый низкий уровень удовлетворенности жизни оказался у жителей Челябинска (5,58), Омска (5,59) и Волгограда (5,71). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.

Также в топ-5 вошли Москва (5,81 балла) и Санкт-Петербург (5,85).

Самыми счастливыми оказались жители Самары (6,75), Ростова-на-Дону (6,70) и Краснодара (6,48).

Эксперты также выяснили, как другие факторы влияют на удовлетворенность жизнью. Среди них — пол, возраст, уровень образования, семейное положение, наличие работы и зарплата.

Например, мужчины оказались несчастнее женщин — 5,87 балла удовлетворенности жизнью против 6,44 соответственно. Одинокие меньше довольны своей жизнью, чем состоящие в браке (5,19 баллов против 6,38).

Россияне, имеющие работу, в целом довольны своей жизнью больше, чем безработные (6,46 против 5,76 балла). При этом те, кто зарабатывает до 50 тыс. рублей в месяц, оценивают свое удовлетворение жизнью в 6,05 балла. У людей с доходом от 50 до 100 тыс. рублей этот показатель составляет 5,84 балла. Наибольший уровень удовлетворенности — 6,37 балла — показали респонденты с доходом от 100 тыс. рублей.

Уровень счастья зумеров (молодежь до 24 лет) оказался самым высоким среди возрастных групп — 6,53 балла. Опрос также выявил, что люди со средним профессиональным образованием чувствуют себя счастливее, чем выпускники вузов — 6,24 и 5,98 балла соответственно.

Опрос прошел с 21 июля по 22 августа 2025 года. В нем участвовали свыше 10 тысяч экономически активных граждан из всех регионов России.