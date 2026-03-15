В Белгородской области в результате атаки украинских БПЛА повреждены энергетические объекты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Всего, по данным Минобороны, за ночь российские средства ПВО уничтожили 170 украинских дронов.

Гладков сообщил, что в регионе отмечены перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением. По его словам, восстановительные работы продолжаются. Кроме того, в Белгороде повреждены окна в одной из многоэтажек, пострадавших нет, добавил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь были сбиты 67 дронов, летевших на столицу. Он уточнил, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Утром 15 марта город подвергся новой волне атак: по словам Собянина, были уничтожены минимум 26 дронов.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в пригороде Тихорецка загорелась нефтебаза. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Там также уточнили, что в Тихорецком районе обломки БПЛА повредили две высоковольтные линии.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в Советском районе Волгограда дрон попал в многоквартирный дом: «Выбиты стекла в отдельных квартирах. Пострадавших нет». Он отметил, что дал поручения оперативным службам провести работы по оценке ущерба, ликвидировать последствия инцидента и подготовить пункты временного размещения.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом отразили атаку около 40 дронов. Он добавил, что данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

В Минобороны заявили, что 170 БПЛА были уничтожены над Белгородской, Тверской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областями.

Также беспилотники были сбиты над Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом и Черным морем. В ведомстве добавили, что на подлете к Москве уничтожены 20 БПЛА.