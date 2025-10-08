Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2025 год стали Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Ягхи за разработку металл-органических каркасных структур . Об этом на церемонии в Стокгольме заявил представитель Нобелевского комитета.

В металл-органических каркасных структурах ионы металлов соединены между собой длинными органическими молекулами. Вместе они образуют форму кристаллов, содержащую большие полости. Варьируя составные элементы этих структур, ученые могут проектировать их для хранения или пропускания через них определенных веществ.

Также эти структуры способны управлять химическими реакциями и проводить электрический ток. «Металл-органические каркасы имеют огромный потенциал, предлагая ранее непредвиденные возможности для выбранных материалов с новыми свойствами», — пояснил Хейнер Линк, председатель Нобелевского комитета по химии.

Первым опыты в этом направлении провел в 1989 году Ричард Робсон, а позднее, в 1992 и 2003 годах, Китагава и Ягхи провели серию экспериментов. Так, Китагава показал, что через металл-органические каркасы могут течь газы, и предсказал, что эти конструкции могут быть гибкими. Чагхи показал, что этим каркасам можно придавать нужные свойства, заранее проектируя их дизайн.

Эти конструкции применяются в ряде технологических задач, таких, как получение воды из сухого воздуха в пустынях, удержание углекислого газа, хранение газов

Нобелевская премия по химии за 2024 год была присуждена Дэвиду Бейкеру из Вашингтонского университета «за компьютерный дизайн белков», а также Демису Хассабису и Джону Джамперу из компании Google DeepMind за предсказание структуры белков.