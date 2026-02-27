В Пермском крае ищут пятерых туристов из Уфы, пропавших на снегоходах в районе плато Кваркуш. Группа не выходит на связь с 24 февраля, к поискам подключили вертолет.

Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, 20 февраля группа туристов прибыла из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского округа на личных автомобилях. Оставив машины, они пересели на пять снегоходов и отправились в район плато Кваркуш, к известном туристической точке — так называемому Дому Иванова. Расстояние от деревни до плато по тайге составляет несколько десятков километров. Путешественники должны были вернуться обратно 24 февраля, однако до сих пор не вышли на связь, а их автомобили по-прежнему стоят в Золотанке.

По данным регионального главка МЧС, туристическая группа не регистрировала свой маршрут в ведомстве. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей. Прокуратура региона взяла на контроль установление обстоятельств происшествия.

В поисковой операции задействованы сотрудники МЧС России, правоохранительных органов, спасатели Пермской краевой службы спасения, аварийно-спасательные формирования близлежащих округов и волонтеры . Для обследования труднодоступной местности с воздуха используется вертолет. По информации МЧС Прикамья, всего к поискам привлечен 31 человек и 16 единиц техники, также к месту направляются специалисты беспилотной авиации.

Плато Кваркуш, куда направлялись туристы, является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Оно представляет собой один из отрогов Уральского хребта.

Волонтер местной спасательной группы сообщила «Абзацу», что маршрут, который выбрали уфимские туристы, очень сложен даже для опытных путешественников.

«Дорога там достаточно тяжелая, потому что она сильно разбита лесовозами. Путь от Красновишерска до Золотанки и далее на Кваркуш — это всегда испытание», — отметила она.

Собеседница издания подчеркнула, что в регионе непростые погодные условия и есть риск встретить диких зверей.

С конца сентября 2025 года в Красноярском крае ищут Сергея Усольцева, его-летнюю супругу Ирину и дочку Арину. Семья отправилась в пеший поход к скальному массиву Буратино в Партизанском районе и пропала без вести.

Сын Ирины Даниил Баталов пояснил, что поначалу отсутствие новостей не вызвало тревоги — Сергей часто уходил в тайгу на несколько недель без предупреждения. Однако когда связь с туристами потеряли окончательно, началась масштабная поисковая операция.

Первая из них продлилась 11 дней, но из-за ухудшения погоды ее свернули. Доброволец Татьяна Торгашина, участвовавшая в поисках, назвала операцию крупнейшей в регионе, но признала: на определенном этапе участники стали работать несогласованно, каждый пытался проявить инициативу, что мешало общему делу.

Поиски возобновляли несколько раз. Последний выезд состоялся в конце января 2026 года. Волонтеры вместе с силовиками обследовали территорию Партизанского района — осматривали силосные ямы, постройки, подвалы, чердаки.