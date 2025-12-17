Вопрос о конфискации замороженных российских активов для передачи их Киеву в качестве «репарационного» кредита снят с повестки саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 18-19 декабря. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Закулисные переговоры и даже борьба вчера вечером привели к результатам, и я думаю, если я правильно понял, что сказала сегодня председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен], а я думаю, что понял правильно, она сказала, что российские активы не будут фигурировать на столе переговоров завтра», — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook*.

Идею о конфискации замороженных российских активов не поддерживают семь стран-участниц Евросоюза, включая Бельгию, Болгарию, Венгрию, Словакию, Италию, Мальту и Чехию. Как отметил высокопоставленный чиновник ЕС в разговоре с Euractiv, план блока становится «все более трудным».

Издание напоминает, что бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер неоднократно призывал Евросоюз выпустить совместное долговое обязательство, обеспеченное долгосрочным бюджетом блока, для поддержки Киева вместо «репарационного» кредита, который он считает «в корне неправильным». Кроме того, политик утверждал, что нынешний план Еврокомиссии сопряжен с серьезными юридическими и финансовыми рисками.

Однако, по мнению главы Евродипломатии Каи Каллас, другие способы финансирования Киева «на самом деле не работают». По оценке ЕК, в апреле 2026 года у Украины закончатся деньги, вследствие чего она столкнется с общим дефицитом бюджета и военного финансирования в размере €135 млрд.

С юридической точки зрения вариант совместного погашения долга требует согласие всех 27 государств-членов ЕС, в то время как для выплаты «репарационного» кредита достаточно поддержки «квалифицированного большинства» стран, то есть 15 стран, представляющих не менее 65% населения блока. По словам Каллас, это возможно с технической точки зрения, но сложно осуществимо с политической.

«Без Бельгии, я думаю, это было бы не очень легко, потому что у них большая часть активов, и я думаю, важно, чтобы они поддерживали все, что мы делаем», — указывала глава Евродипломатии.

В странах G7 и ЕС заморожены российские активы на сумму около €300 млрд, из них ЦБ России принадлежит более €200 млрд. Брюссельский депозитарий ценных бумаг Euroclear владеет подавляющий частью из них, что делает Бельгию ключевым игроком в переговорах.

