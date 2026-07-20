В большой стране невозможно внедрять позитивные новации одинаково, по шаблону. Каждый регион и каждая культура должны сами решать, как использовать свои сильные стороны и уникальные активы. В эпоху, когда старые экономические модели теряют устойчивость, на первый план выходит производство смыслов — тот, кто не создает собственную идентичность, обречен заимствовать чужую. Об этом говорили участники пленарного заседания «Креативная экономика: ценности, объединяющие мир» в рамках «Российской креативной недели — 2026».

На мероприятии обсудили, как творческий сектор из отраслевой повестки превращается в инструмент развития страны, международного партнерства и технологического суверенитета — и как через креативные индустрии Россия формирует собственную модель будущего.

Президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» и Национальной премии в сфере креативных индустрий Марина Монгуш, модерировавшая дискуссию, отметила, что в 2026 году Россия перерастает рамки разговоров о смыслах: все креативные отрасли, включая дизайн и урбанистику, — это ценности, воплощенные в реальной жизни.

«Российская креативная неделя — это открытая платформа для сборки креативной экономики страны: от смыслов — к социальному оптимизму, от индустрий — к территориям, от контента — к человеку, от креативного продукта — к экономике и международному влиянию», — сказала она.

По ее словам, креативная экономика сегодня — уже не вспомогательный элемент для традиционных секторов, а самостоятельная система, влияющая на промышленность, медиа, образование, регионы и международную повестку.

Начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков привел данные о темпах роста сектора: за последние семь лет его вклад в ВВП страны увеличился с 2,8% до 4,2%, превысив 8,2 трлн рублей, а стратегическая цель к 2030 году — 6%. Он обратил внимание на распределенную модель развития: половину дохода генерирует Москва, вторую половину — регионы.

«Государство создало востребованные условия для самореализации высокообразованной молодёжи, доля которой в секторе составляет 32%, а сотрудников с высшим образованием — более 56%. Из 430 тысяч субъектов креативного бизнеса 300 тысяч — индивидуальные предприниматели и малые компании, способные эффективно работать в малых городах и на селе», — сказал Новиков.

Директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский рассказал, как изменилась логика развития индустрии — от ориентира на «кассовые боевики» к продюсированию общественно значимого контента. По его словам, сегодня проекты становятся больше, чем единицами контента: вокруг них выстраиваются целые экосистемы — мерч, видеоигры, тематические мероприятия.

«Успех проекта давно измеряется не минутами эфира, а его реальным воздействием на зрителя», — уточнил он.

Генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова привела статистику: 82% россиян регулярно смотрят отечественные фильмы, а две трети испытывают за них гордость. По ее словам, российский контент формирует ценностную рамку, которая востребована внутри страны и понятна за её пределами.

«Наш сериал «Три кота» транслируется в 150 странах на 40 языках, собрав только в Китае 5,5 миллиарда просмотров. Традиционные российские ценности универсальны и не требуют адаптации для экспорта», — рассказала Баланова, добавив, что НМГ также запустила обучающие игры и спортивные шоу.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко отметил, что креативный сектор растет в 3—4 раза быстрее классических отраслей, и заявил о необходимости перехода от грантовой поддержки к рыночному заработку.

«Креативная экономика приносит в ВВП страны дополнительно 750 миллиардов рублей в год. Мы настаиваем на принятии Стратегии развития креативной экономики к осени 2026 года и запуске отдельного нацпроекта по поручению президента», — сказал он, добавив, что готовятся изменения в закон о полномочиях муниципалитетов и предложения по увязке бюджетных мест в вузах со стратегиями регионов.

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева представила муниципальное измерение отрасли: креативная экономика на местах помогает раскрыть уникальность каждого муниципалитета через традиции, гастрономию и ремесла. Она предложила запустить федеральную номинацию «Креативный муниципалитет» в рамках Национальной премии в сфере креативных индустрий. В пример успешного развития малых территорий Гусева привела Плёс, Мышкин и Шерегеш в Кемеровской области.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, как национальные бренды упаковывают патриотизм и традиционные ценности в современные форматы. По его словам, уход американских спортивных марок открыл возможности для развития бренда «Красная машина»: в планах — открытие академий в Дубае, Таиланде, ЮАР и других странах БРИКС.

«Наша главная цель — заходить на новые международные рынки под российским флагом и продвигать свои ценности», — сказал Ротенберг.

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский обратил внимание на парадокс: формальное признание креативного сектора государством опередило понимание его сути обществом — люди до сих пор путают личное творчество с креативной экономикой. По его словам, деловые медиа сегодня становятся не источником оперативных новостей, а площадкой, объясняющей экономический контекст. «Коммерсантъ» планирует запустить профильный раздел о креативной экономике и осенью откроет Академию журналистики с IT-треком, уточнил Уманский.

Первый заместитель гендиректора «Иннопрактики» Наталья Попова рассказала об инструментах культурной дипломатии — работе с иностранными студентами, музыкантами и художниками, которая меняет восприятие России за рубежом. Она привела пример лектория в Университете Шейха Анты Диопа в Сенегале, где учится 100 тысяч человек, а лекции читают профессора МГУ, РУДН и РВИО.

«Нам важно управлять контентом, который мы транслируем миру, иначе его будут транслировать за нас», — сказала Попова.

Министр культуры Абхазии Даур Кове сообщил, что парламент республики уже принял в первом чтении закон о креативных индустриях, а следующим шагом станет создание Парка креативных индустрий со специальным правовым и налоговым режимом. Он предложил российским креативным агентствам открыть представительства в Абхазии и анонсировал запуск креативного хаба в Сухуме и кинокластера.

Директор департамента международного развития Фонда культуры и креативных индустрий Ирана Саид Никпур описал модель развития, где идентичность задает направление, предпринимательство преобразует культуру в продукты, а зарубежные рынки транслируют этот код вовне.

«Если мы сами не сможем создать смыслы, то за нас создадут ложные смыслы, которые мы вынуждены будем потреблять», — сказал он, отметив, что Ирану необходимо развивать международный брендинг и совместные с Россией проекты для семей и детей.

Подводя итоги дискуссии, Марина Монгуш отметила, что после форума должно измениться разделение между технологией и смыслом: «Технология, креатив, ценности и образ будущего должны собираться в одну систему. Если мы хотим по-настоящему сильную экономику, она должна быть не только современной и независимой, но и наполненной смыслом».

«Российская креативная неделя» проходит в Москве с 2020 года и является главным федеральным событием в сфере креативной экономики. Организатор форума — АНО «Креативная экономика», федеральный центр по поддержке и развитию креативных индустрий.