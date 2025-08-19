Директора детского летнего лагеря в Хакасии обвинили в гибели воспитанницы, которая умерла от «бесконтрольного применения репеллентов» ради защиты от насекомых. Об этом сообщило Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Директору лагеря вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека (п.«в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В случае признания виновным ему грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.

Мужчину уже задержали и допросили, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В Следкоме не уточнили, собираются ли ходатайствовать в суде о том, чтобы обвиняемого заключили под стражу.

Следствие установило, что во время пребывания в летнем лагере 13 — 26 июня десятилетняя девочка «бесконтрольно применяла» привезенные с собой репелленты для защиты от укусов насекомых, причем наносила эти инсектицидные средства и на одежду, и непосредственно на тело. Ни сотрудники лагеря, ни его руководитель никак это не контролировали и не пресекли, подчеркивают в СК.

Медиагруппа «Юг Сибири» уточняет, что девочка отдыхала в лагере «Багульник» в районе города Абаза, куда приехала из Усть-Абакана. Ее соседка по домику рассказала, что с помощью репеллентов она в том числе «отпугивала мальчишек». По словам других отдыхавших, девочке стало плохо еще 21 июня, и с тех пор она лежала в домике, выходя только ради еды.

Из публикаций местных СМИ, вышедших сразу после смерти девочки, следует, что в лагере изначально заподозрили отравление репеллентом, но потом отвергли эту версию, поскольку инсектицидами пользовались многие другие дети. Также рассматривалась возможность, что девочка отравилась каким-то растением, которая нашла в лесу и съела.

«Взрослые давали ей альмагель [антацид — средство от изжоги] и уголь. Ее осматривали местные медики. Девочке стало получше, и за ней перестали наблюдать», — рассказали очевидцы. По их словам, 26 июня состояние пострадавшей вновь усугубилось, у нее пожелтели глаза.

В результате у ребенка развилось острое химическое отравление. 26 июня девочка пожаловалась на плохое самочувствие — тошноту и повышенную температуру. Ее срочно увезли в больницу. На момент госпитализации ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Сначала пострадавшую положили в Абазинскую больницу, но потом транспортировали в Абакан. Ее мать заявила журналистам, что с опозданием узнала о болезни дочери из-за плохой связи на территории лагеря, поэтому о тревожных симптомах — в частности, желтизне кожных покровов — ей сообщили уже врачи больницы. В анализах пострадавшей были обнаружены токсические вещества, обследование показало критичное нарушение работы печени.

«В заключении медиков указано: в крови и в моче обнаружен репеллент. Также присутствовали следы кофеина, ментола, эвгенола и ибупрофена», — пишет «Юг Сибири».

Несмотря на оперативное оказание квалифицированной медицинской помощи, пациентка скончалась около 04:00 1 июля после резкого ухудшения. Ее смена в лагере должна была закончиться 3 июля — в этот день девочку похоронили.

В рамках расследования была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установила причину смерти несовершеннолетней — острое отравление компонентом инсектицида. В ходе расследования выяснилось, что на территории лагеря круглосуточно находилась только медсестра, а врача-педиатра не было, поэтому отравившейся девочке не смогли своевременно оказать необходимую медпомощь. Отсутствие квалифицированного медика как раз и вменяют в вину директору.

Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального ГСУ СКР по взаимодействию с общественностью и СМИ Лариса Нейланд, доклад о ходе расследования гибели девочки был представлен председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. «По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщила она.