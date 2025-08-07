Мировой суд района Измайлово в Москве оштрафовал певца Ираклия Пирцхалаву на 15 тыс. рублей по статье «Побои». По предварительным данным, пострадавшим оказался коллега артиста по «Фабрике звезд», музыкант и продюсер Михаил Гребенщиков.

«Суд установил, что Пирцхалава И.Л. совершил нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния», — говорится в заявлении суда.

Как пишет телеграм-канал Sport Baza, инцидент произошел 13 июня во время проведения фестиваля «Арт-футбол». В мероприятии участвовали 16 команд из разных стран мира, где Пирцхалава руководил сборной Грузии.

По словам Гребенщикова, он стоял около отеля «Альфа», когда мимо него шел Пирцхалава, который «вдруг начал оскорблять организаторов и участников сборной России».

«Гребенщиков отшутился и тут же получил по голове. После Михаил зафиксировал травмы и пошел в полицию», — пишет Sport Baza.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» уточняет, что «Арт-Футбол» проходил в июне в московском Черкизово, а оба бывших участника «Фабрики звезд» встретились у измайловской гостиницы «Альфа» после турнира.

«Грузинский певец принял российского за ответственного турнира — он выругался в адрес организаторов и российской сборной. Гребенщиков “ответил позитивно и с улыбкой”, после чего получил удар в голову и обратился в травмпункт — у него зафиксировали сотрясение мозга и ушиб», — говорится в посте.

Оштрафованный Пирцхалава на суд не явился, отмечает телеграм-канал.

Mash со ссылкой на представителя певца сообщает, что артист якобы почувствовал запах наркотиков и сделал Гребенщикову замечание, а в ответ он «услышал оскорбление на национальной почве»: «Это задело меня как человека и как мужчину». При этом Пирцхалава отметил, что произошедшее для него «стало уроком» — «руку поднимать нельзя ни при каких обстоятельствах».

Это не первый подобный случай с певцом. В апреле 2012 года на трассе Москва — Рига в Красногорском районе его машину задел другой автомобиль. Артист подошел к авто с битой, потребовал деньги на ремонт, а затем разбил лобовое стекло авто своего оппонента и ударил его самого. После этого он скрылся в неизвестном направлении, а избитого мужчину на скорой помощи госпитализировали. В полиции сообщили, что пострадавший написал заявление о нанесении ему побоев.

Ираклий Пирцхалава (он же Иракли) был участником второго сезона «Фабрики Звезд». Известен своими песнями «Вова-чума», «Лондон-Париж», «Капли абсента», «Время», «Луна», «Я с тобой». Имеет пять статуэток премии «Золотой граммофон».

Михаил Гребенщиков — участник первого сезона «Фабрики звезд», где он занял третье место. Известен по песням «Танцы-обниманцы» и «Булки». В 2017 году стал сотрудничать с певицей и видеоблогером Milana Star, дочерью Виталия Гогунского (известен по роли Кузи в сериале «Универ»).