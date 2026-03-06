Американская поп-исполнительница Бритни Спирс арестована по обвинению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на правоохранительные органы Калифорнии.

В среду вечером, около 21:28 по местному времени, 44-летнюю певицу задержали сотрудники дорожной полиции в округе Вентура, писал TMZ. Согласно данным офиса шерифа, официально арест был оформлен в 3:02 ночи, а освободили Спирс в 6:07 утра в четверг. Судебное заседание по ее делу предварительно назначено на 4 мая.

Представитель артистки Кейд Хадсон назвал инцидент прискорбным и не имеющим оправдания. По его словам, Спирс намерена выполнить все требования закона. Хадсон выразил надежду, что случившееся станет первым шагом к давно назревшим переменам в жизни певицы и что она получит необходимую помощь и поддержку.

Нынешний арест произошел через несколько месяцев после того, как Спирс оказалась в центре скандала из-за опасного вождения. В октябре 2025 года очевидцы сняли на видео, как исполнительница хита Toxic выходит из ресторана Red-O в Таузенд-Оукс и садится за руль своего черного BMW. По словам свидетелей, несколько человек пытались остановить ее, но безуспешно.

Очевидцы утверждали, что Спирс едва не сбила свою подругу, выезжая с парковки. В пути ее автомобиль хаотично перестраивался, подрезал другие машины и выезжал на велосипедную дорожку. Сама певица позже отрицала, что находилась за рулем, заявив в соцсетях, что на видео попала похожая на нее женщина.

Менеджер ресторана Оливер Винн опроверг слухи о нетрезвом состоянии артистки. Он сообщил, что Спирс вела себя спокойно, не заказывала алкоголь, хотя один из посетителей купил ей бокал вина.

Ранее у Спирс уже возникали проблемы, связанные с вождением. В 2006 году папарацци засняли ее за рулем с четырехмесячным сыном Шоном Престоном на коленях вместо детского кресла. Позже она извинилась, объяснив свои действия страхом перед агрессивными фотографами. Тогда обвинений не последовало.

В 2007 году ей грозило шесть месяцев тюрьмы по обвинению в наезде на автомобиль и вождении без прав, но дело закрыли после того, как она договорилась с владельцем пострадавшей машины. В 2023 году Спирс снова остановили и выписали два штрафа — за отсутствие действующих водительских прав и непредоставление страхового полиса.