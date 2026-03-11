Госдума во втором и в третьем чтениях приняла пакет законов, повышающих контроль за ценами на услуги ЖКХ. Теперь ФАС сможет быстрее реагировать на резкий рост тарифов. Основной закон поддержали 392 депутата, против проголосовали пять парламентариев, передает корреспондент RTVI.

«Уже летом мы почувствуем принятые решения в платежках, когда проходит корректировка тарифов. Тарифные решения приняты в декабре регионами, но ФАС не устанавливает тарифы, она их проверяет. С принятием закона ФАС получает инструменты для того, чтобы реакция была более оперативная, и тогда уже не нужно будет проводить перерасчеты — все-таки это тоже определенная процедура, а сразу сможет не допускать таких превышений», — сказал RTVI глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Согласно принятому закону, если в регионе два раза и более нарушили предписания ФАС по тарифам, то служба имеет право самостоятельно установить тариф на электричество, газ, воду и тепло. Законом также устанавливается срок в один месяц, в течение которого власти региона должны пересмотреть тариф для приведения в соответствие с решением ФАС России.

При этом во время обсуждения Госдума отклонила предложение депутатов от КПРФ — закрепить положение, что вновь устанавливаемый ФАС максимальный уровень тарифов для населения не может превышать предельный максимальный уровень, установленный на соответствующий финансовый год.

«ФАС может как понизить, что, естественно, хорошо для граждан, так и повысить по большому счету, тарифы на электроэнергию. Мы говорили о том, что есть пределы, которые устанавливает правительство для населения, которые превышать нельзя. Но по факту, если тарифы на электроэнергию будут повышены, соответственно, придется в течение года снижать тарифы, например, на горячее водоснабжение либо на другие коммунальные услуги, которые попадают в этот единый регулированный перечень. Наше предложение защитит наших граждан от потенциальной возможности увеличения тарифов в ходе уже самого года», — приводил аргументы депутат Госдумы Алексей Куринный.

Участвующий в заседании глава ФАС Максим Шаскольский обратил внимание на то, что в Жилищном кодексе уже «предусмотрена правовая конструкция, которая исключает возможность повышения совокупной платы граждан по всем тарифам, которые включают, в том числе и электрическую энергию, выше предельного уровня, который определяется высшим должностным лицом субъекта РФ на основании предельных уровней, определяемых правительством, не выше прогноза социально-экономического развития».

Закрепили ГИС «Тариф»

Кроме того, согласно закону правительство получает право устанавливать порядок распределения необходимой валовой выручки (НВВ) между территориальными сетевыми организациями. В свою очередь, ФАС сможет напрямую распределять эту выручку между сетевыми организациями из так называемого «общего котла».

Также закрепляется правовой статус федеральной государственной информационной системы «Тариф». Это ускорит создание этой системы, которое ведется с 2022 года, что позволит размещать в ней всю необходимую информацию о тарифных решениях и сделает ее более прозрачной и доступной для граждан, сказал журналистам первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

«Пинка под одно место»

Помимо этого, Госдума приняла поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность должностных лиц исполнительного органа субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов за невыполнение соответствующих предписаний ФАС. Теперь, если чиновник трижды не выполняет предписания антимонопольной службы, он на три года лишается возможности занимать любую руководящую должность.

«Вот это ой, как обидно для сидящих на денежках. Все! Пинка тебе под одно место! Давным-давно нужно было принимать такие законы», — сказал журналистам лидер СР депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя закон.

В начале года жители России столкнулись с резко выросшими — порой в два-три раза — коммунальными платежами. Однако, как сказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным, с 1 января тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 1,7%, никаких других изменений не было. По словам главы ведомства, рост платежей граждан мог быть связан с увеличением объемов потребленной электрической или тепловой энергии зимой.

С 1 октября 2026 года — после выборов в Госдуму — ожидается сильное изменение тарифов на ЖКХ, их рост будет различаться в зависимости от региона. Наибольший рост среднего индекса запланирован в Ставропольском крае (+22%), Дагестане (+19,7%), Тамбовской области (+17,5%), Тюменской области (+17,2%), Северной Осетии (+16,3%) и Коми (+15,3%). В Москве тарифы увеличатся на 15%, в Московской области — на 12,8%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%. Минимальное изменение тарифов установлено для Хакасии и Чукотки (+8%), а также Бурятии и Кировской области (+8,9%).