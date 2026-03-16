В Подмосковье ученик седьмого класса напал с ножом на своего одноклассника, сообщает Щелковская городская прокуратура. По данным Baza, пострадавшего госпитализировали как минимум с тремя ранениями.

16 марта по дороге на учебу между двумя семиклассниками произошла ссора, в ходе которой один из них ударил другого ножом в шею. Baza пишет, что оба учатся в школе имени М. П. Марченко.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали ТАСС, что нападавший учился с пострадавшим в параллельном классе. В полицию сообщила мать раненого ребенка.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство подростка (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Надзорное ведомство проводит проверку. Информацию о нападении подтвердили ТАСС и в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Нападение произошло по дороге в школу. Причина конфликта устанавливается. На месте работают правоохранительные органы и сотрудники администрации», — сообщили в ведомстве.

В Минздраве Подмосковья сообщили, что пострадавшего экстренно прооперировали и перевели в палату в состоянии средней степени тяжести.

По версии Mash, семиклассник напал с ножом на ученика из-за ненависти к отличникам, спортсменам и «пацанской иерархии». Телеграм-канал отмечает, что мать воспитывала мальчика одна. В посте сказано, что при задержании у подростка изъяли несколько ножей и легковоспламеняющуюся жидкость.

«112» пишет, что нападавший наблюдался у школьного психолога, а успеваемость у него была средняя.

Baza отмечает, что школьник заранее все спланировал и анонсировал нападение в Сети. Он якобы несколько месяцев назад написал другу, что ненавидит сверстников, но при этом просил не проводить параллель между ним и другими преступниками, нападавшими на учебные заведения. Одноклассники подростка рассказали, что он якобы планировал напасть еще как минимум на пятерых учеников и учительницу.