В случае если другие государства предпримут попытку блокады Калининградской области, Россия применит военные средства. Об этом заявил в разговоре с «КП» политолог Александр Носович.

В частности, Носович рассказал о крупнокалиберных пулеметах, установленных на российской регазификационной платформе «Маршал Василевский», которая доставляет сжиженный газ в Калининградскую область. По его словам, такое решение «делает невозможной энергоблокаду северо-западного эксклава».

Политолог отметил, что сопровождение военными патрулями конвоев по морю представляет собой излишне дорогостоящий вариант обеспечения безопасности. Установленные на верхней палубе судна «Газпрома» пулеметы он назвал «эффективным решением» вопроса территориальной целостности.

Носович отметил, что размещением подобного оружия Россия дала понять, что «никакие темы с санкциями, с теневым флотом, с нормами ЕС и так далее, на Калининград не распространяются».

Говоря о теневом флоте, политолог выразил уверенность в том, что эта тема относится к частно-государственному партнерству, в рамках которого «люди сами решают, как им защищать свое имущество». По его словам, большинство владельцев предпочитают откупаться от европейцев при попытке арестовать то или иное судно.

«Есть уже черный рынок. Там известны все расценки. Сколько стоит откупиться, например, от каких-нибудь эстонцев», — добавил Носович.

Он также отметил, что фотографии кораблей с пулеметными установками «очень возбудили» представителей эстонской стороны, так как с учетом наличия этих вооружений на борту кораблей увеличилась вероятность, что в случае возникновения конфликтной ситуации им не будут платить, а вместо этого откроют огонь.