Новое правительство Сирии хочет возвращения патрулей российской военной полиции в южные провинции страны, чтобы ограничить военную активность Израиля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Опрошенные RTVI эксперты считают, что такой сценарий вполне возможен, но чуда ждать не стоит.

«Это положительная вещь»

По информации источника «Коммерсанта», переходное правительство Сирии во главе с президентом Асада аш-Шайбани заинтересовано в возвращении российской военной полиции для патрулирования южных провинций республики, как это было до декабря 2024 года, когда произошло свержение правительства Башара Асада.

Собеседник газеты объяснил, что эта мера должна «ограничить военную активность Израиля», который с конца прошлого года занял часть сирийских территорий: «Это положительная вещь».

Россия, как уточняет «Ъ» со ссылкой на арабские СМИ, впервые после смены власти в Сирии уже начала патрулирование, но в другом месте — около северо-восточного города Эль-Камышлы.

После смены власти в Сирии в конце 2024 года армия Израиля заняла часть южных районов Сирии и объявила о создании там буферной зоны для обеспечения безопасности своей северной границы, а также защиты местной друзской общины. При этом российские военные сохранили пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии. Катарское издание Al Araby Al Jadeed сообщило, что российские ВВС также используют военный аэродром в Эль-Камышлы.

Источник «Коммерсанта» в Израиле заявил, что отношение Израиля к возвращению российских патрулей на юг Сирии будет определяться не только договоренностью между государствами, но и тем, какую позицию займет Москва, «если у нее появится договор с новым правительством [о возобновлении патрулирования]».

Израиль, по данным агентства Reuters от 1 марта, предлагал США сохранить российские военные базы в Латакии и Тартусе после свержения правительства Асада, так как опасался, что в случае ухода российских войск эти объекты может занять Турция. Израильская сторона считает, что Россия может быть важным противовесом военной активности Анкары.

«Начинается большая ближневосточная игра»

Эксперт РСМД, политолог-международник Елена Супонина в беседе с RTVI отметила, что тема возобновления российского патрулирования военной полиции обсуждалась на недавних переговорах в Москве, которые проводили министры иностранных дел и обороны Сирии.

«Естественно, предметно это обсуждалось в Минобороны. Россия готова к выполнению таких обязанностей, они привычные. Интерес со стороны новых сирийских властей продиктован необходимостью обеспечения безопасности в Сирии. То тут, то там происходят столкновения, это вызывает порочные круги отмщения. Новые сирийские власти нуждаются в присутствии нейтральной вооруженной силы, которая могла бы помочь купировать такого рода проблемы», — пояснила она.

На вопрос, не усложнит ли это российско-израильские отношения, Супонина ответила, что в данном случае идет речь о «желании нового сирийского правительства сделать так, чтобы кто-то помог ограничить активность израильтян в отношении Сирии».

«Однако реальные рычаги воздействия на Израиль сейчас есть только у американской администрации Дональда Трампа. Россия, конечно, со своей стороны делает все возможное, чтобы напомнить и израильтянам, и остальным о необходимости соблюдения международных резолюций, принципов территориальной целостности Сирии. Однако, на мой взгляд, многого ожидать от России здесь не стоит, несмотря на проявленное желание Дамаска. Россия делает все, что возможно, но не может творить чудеса», — подчеркнула эксперт.

Глава исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов заявил RTVI, что перспектива возобновления патрулирования южных провинций Сирии российской военной полицией «вполне реальна».

«После визита в Москву главы МИД Сирии были достигнуты договоренности о сохранении российского военного присутствия. Это очень серьезно. Начинается большая ближневосточная игра с подключением Закавказья. События назревают большие», — заверил политолог.

Комментируя информацию о том, что Сирия хочет при помощи России ограничить военную активность Израиля, Тарасов подчеркнул, что это «пока интерпретация сирийской стороны»: «Между Россией и Израилем идут соответствующие переговоры».