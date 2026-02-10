Пособница покушения на убийство первого заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая была объявлена в розыск. Об этом пишет РБК со ссылкой на базу данных МВД.

Покушение на Владимира Алексеева произошло 6 февраля. Задержанный в Дубае уроженец Тернополя Любомир Корба несколько раз выстрелил в военного на лестничной площадке у квартиры в доме на Волоколамском шоссе в Москве.

Алексеев оказал активное сопротивление нападавшему, однако из-за полученных ранений был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, так как одна из пуль задела жизненно важные органы.

По данным ФСБ, Корба забрал электронный ключ от входной двери в подъезд, где проживал Алексеев, из тайника, куда его положила Серебрицкая, арендовавшая квартиру в доме Алексеева с 11 декабря 2025 года. За день до нападения на генерала женщина вылетела в Стамбул, после чего направилась на Украину.

Отмечается, что до 2020 года Серебрицкая была гражданкой Украины и носила другую фамилию (Антонюк), которую сменила после оформления российского гражданства.

По информации телеграм-каналов, в июле 2025 года Серебрицкая выставила на продажу дом, расположенный в селе Хорошее на территории ЛНР и устроилась на работу в клининговую компанию в Подмосковье.

Женщина сняла квартиру в двух этажах от Алексеева, после чего начала активно общаться с соседями, собирать информацию о передвижениях генерала и доступе в дом. Перед нападением она пыталась узнать код от домофона, якобы для своего ребенка.

Помимо Корбы и Серебрицкой по делу о покушении также проходит 66-летний бывший бизнесмен Виктор Васин. Представители ФСБ сообщили, что Корба был задержан в ОАЭ и выдан России. Его пособник был задержан в Московском регионе.