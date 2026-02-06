Замначальника ГРУ Владимир Алексеев после покушения находится в больнице в тяжелом состоянии с ранениями спины, сообщил RT источник в правоохранительных органах. По данным SHOT, неизвестный трижды выстрелил генерал-лейтенанту Минобороны в спину, когда тот вышел из своей квартиры на 24 этаже. Идет его розыск.

Стрелок поджидал Алексеева на лестничной клетке этажом выше. Выстрелы раздались в лифтовом холле дома на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы около 7:00 мск, пишет Mash.

Скорую раненому вызвали соседи, они рассказали SHOT, что услышали выстрелы, а затем громкие крики. По их словам, весь этаж после покушения был залит кровью. Жильцы говорят, что попасть в дом чужаку не представляло особой проблемы. По информации «Осторожно, новости», жители жаловались на неработающие камеры наблюдения.

Алексеев находится в реанимации, пули задели жизненно важные органы, передает канал. Врачи пытаются спасти генерала. Baza утверждает, что он потерял много крови, прежде чем прибыла бригада скорой.

Источники в органах подтвердили «Коммерсанту», что генерал Алексеев столкнулся со стрелком при выходе из своей квартиры около семи часов утра — это было его привычное время отправки на работу. Возле дома его ждала служебная машина с водителем. Собеседники газеты говорят, что первыми двумя выстрелами военный был ранен в руку и ногу, но попытался отобрать пистолет у преступника, после чего получил третью пулю уже в грудь.

Как подчеркнули источники, активное сопротивление Алексеева помешало киллеру добить его, он был вынужден бежать. По предварительным данным, у органов есть приметы стрелка, а также его фото и видео. Проверяется версия, что он попал в дом, выдавая себя за доставщика еды.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30; ч. 1 ст. 105 УК ) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК).

Криминалисты работают на месте происшествия и допрашивают очевидцев, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Следователи также устанавливают личность стрелявшего и ведут его поиски, а также его возможных сообщников и организаторов покушения.

«Коммерсантъ» пишет, что следствие не исключает связи нападавшего со спецслужбами Украины. Если это подтвердится, то уголовное дело могут переквалифицировать на теракт и госизмену (ст. 205 и 275 УК РФ).

Расследование находится на контроле прокуратуры.

Это уже четвертое покушение на высокопоставленного военного Минобороны в звании генерал-лейтенанта в Московском регионе с декабря 2024 года, когда взрывом был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Президент Владимир Путин тогда назвал случившееся «тяжелейшим проколом» российских правоохранителей и спецслужб.

В апреле и декабре 2025 года в результате покушений в Балашихе и Москве погибли замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик и начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил Фанил Сарваров. В обоих случаях были также использованы взрывные устройства, которые заложили в автомобили жертв.