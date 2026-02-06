На северо-западе Москвы совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Военнослужащий госпитализирован.

По данным следствия, в жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный выстрелил несколько раз в генерала и скрылся с места происшествия.

По факту покушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). О состоянии офицера не сообщается.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица или лиц, причастных к совершению указанного преступления», — отметила Петренко.

Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование дела по факту покушения на генерал-лейтенанта.

«На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев», — добавили в ведомстве.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев с 2011 года занимает должность первого заместитель начальника Главного разведывательного управления Генерального Штаба Вооруженных Сил России. Осуществлял руководство действиями военных разведчиков во время военной операции по уничтожению террористических группировок на территории Сирии.

В 2017 году Алексееву было присвоено звание Героя России.