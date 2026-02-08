На месте покушения на первого заместителя начальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева найдены пистолет Макарова с глушителем и три патрона, сообщает СКР. Возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство», «незаконный оборот огнестрельного оружия» и «посягательство на жизнь военнослужащего».

По данным следствия, 6 февраля в Москве в жилом доме на Волоколамском шоссе злоумышленник «произвел не менее трех выстрелов в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева и скрылся с места происшествия», офицер был госпитализирован.

На месте происшествия был найден «пистолет системы Макарова с установленным глушителем и тремя патронами», назначено более 15 судебных экспертиз.

В СК отметили, что сотрудники ФСБ и МВД вскоре задержали в Московском регионе пособника киллера — Виктора Васина. Ему предъявили обвинение в посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном хранении оружия. Еще одна фигурантка дела — Зинаида Серебрицкая — выехала, по данным следствия, на Украину.

«112» пишет, что Серебрицкая в июле 2025 года выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР и работала в клининговой компании в Подмосковье. Незадолго до покушения она писала в чат дома, где жил генерал, и пыталась узнать код от домофона — якобы он нужен ее ребенку, отмечается в посте.

Baza уточняет, что Серебрицкую подселили в дом к генералу Алексееву и следили за ним минимум 1,5 месяца.

«Ей удалось снять квартиру в двух этажах от Алексеева. Все это время она знакомилась с соседями и активничала в чате: обращалась к соседям за помощью, делилась лайфхаками и критиковала управляющую компанию. Параллельно — собирала сведения о передвижениях генерала и выведывала информацию о доступе в дом», — утверждают авторы канала.

По их данным, за несколько дней до покушения она узнала код домофона, ссылаясь на то, что это нужно для ее ребенка.

Shot пишет, что Серебрицкая раньше носила фамилию Антонюк и сменила ее после получения гражданства РФ.

«В декабре 2025-го она заселилась в тот же дом, где живёт генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на Волоколамском шоссе. Всё это время она могла следить за офицером и передавать данные киллеру Корбе», — сообщает телеграм-канал.

Как считают правоохранители, исполнителем является уроженец Тернопольской области Украины, гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. После попытки убийства генерала он вылетел в ОАЭ, где был задержан и доставлен в РФ и арестован по решению Замоскворецкого суда.

«Установлено, что Корба прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта», — отмечается в сообщении СКР.

По данным телеграм-каналов и СМИ, у Корбы были московская регистрация и российские водительские права. Также у него была компания «Трейдконсалт», которую ликвидировали в 2010 году.

Телеграм-канал «112» пишет, что Васин занимался предпринимательством в Москве и на Алтае.

Shot сообщает, что Корба родился в украинском селе Йосиповка, был директором польско-украинской компании «Терпол», стал вдовцом. По данным телеграм-канала, российский паспорт он получил недавно, а в 2021 году оформил себе временную регистрацию в Нягани (ХМАО).

Васин, по информации Shot, в середине 80-х закончил офицерские курсы по специальности «инженер спецсвязи» в Кемеровском военном училище связи.

«В нулевые занялся в России строительным бизнесом, но в 2008-м ФНС ликвидировала его компанию “Остов”. В середине 2010-х прошел в РФ курсы профессиональной переподготовки по пожарной безопасности. После этого снова занялся бизнесом, на этот раз торговлей стройматериалами», — отмечается в посте.

В 2020 году были ликвидированы обе его компании — «Инвестстройпроект» и «Строймаркет», уточняет телеграм-канал, сейчас против Васина возбуждены два исполнительных производства на ₽827 тысяч.

«С Корбой был знаком очень давно и часто вместе мутил с ним какие-то делишки», — утверждает Shot.

Ранее ФСБ сообщила, что в ОАЭ был задержан и выдан России исполнитель покушения на Алексеева в Москве, которым оказался россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. В ведомстве добавили, что совместно с МВД России были установлены личности пособников Корбы — Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Первый был задержан в Москве, вторая выехала на Украину. Организаторов покушения на генерала ищут.

Покушение на Алексеева было совершено утром 6 февраля. Офицер был трижды ранен, в том числе в спину. Одна из пуль задела жизненно важные органы, его госпитализировали. По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева и источника «Коммерсанта», генерал накануне пришел в сознание после операции и разговаривает.