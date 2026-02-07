Киллера, стрелявшего в первого заместителя начальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, задержали, его сейчас везут из Дубая. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Отличные новости: Владимир Степанович пришел в себя. Разговаривает. Опасность миновала. К задержанию подключились все спецслужбы мира. Задержаны и киллер, которого сейчас везут из Дубая, и пособник», — написал он в телеграм-канале.

Также о задержании киллера и его пособника сообщает Baza. «Вместе с ним был взят под стражу и его пособник», — отмечает телеграм-канал.

О задержании стрелка также пишет «112». По данным телеграм-канала, нападавший «после покушения успел скрыться за рубежом».

«Владимир Алексеев тем временем пришел в сознание после операции. Он разговаривает, его жизни ничего не угрожает», — говорится в посте.

О том, что Алексеев «пришел в сознание», также заявляет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник: «Он [генерал] находился в состоянии искусственной комы».

«Ъ» отмечает, что также в деле о покушении на офицера появился первый подозреваемый — непосредственно стрелявший, его уже доставили на допрос.

«По его результатам фигуранту планируют предъявить обвинение, а 8 февраля, если подозрения подтвердятся, избрать меру пресечения в суде», — заявляет газета.

Покушение на Алексеева было совершено утром 6 февраля на лестничной площадке 24-го этажа, когда тот выходил из своей квартиры. Генерал оказал активное сопротивление и попытался обезоружить киллера, в ходе борьбы получил три ранения, в том числе в спину.

Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии — одна из пуль задела жизненно важные органы. По предварительным данным, операция прошла успешно. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.