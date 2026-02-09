Двое фигурантов дела о покушении в Москве на первого замначальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — Любомир Корба и Виктор Васин — признали вину и дали показания о своих ролях в нем. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник, 9 февраля, передает «Интерфакс».

Как сообщили в спецслужбе, Корба выступал непосредственным исполнителем покушения, Васин — в качестве его пособника. По версии ФСБ, Корба был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе, после чего прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве. Затем он был «проверен с помощью полиграфа, проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций Zoom и заброшен в Россию в августе 2025 года по маршруту: Киев — Кишинев — Тбилиси — Москва», говорится в сообщении.

Как утверждает ФСБ, вербовка Корбы осуществлялась при содействии спецслужб Польши. В частности, был задействован его сын — гражданин Польши Любош Корба 1998 года рождения, проживающий в польском городе Катовице.

По заданию Службы безопасности Украины (СБУ) Любомир Корба следил за высокопоставленными российскими военными в Московском регионе, за это ему ежемесячно выплачивали денежное вознаграждение в криптовалюте, говорится в пресс-релизе. На опубликованном ФСБ видео допроса мужчина говорит, что за слежку ему платили $2 тыс. в месяц.

Заказ на убийство генерала Алексеева, по данным ФСБ, поступил Корбе в декабре 2025 года. В Подмосковье он получил из схрона пистолет Макарова с глушителем и боекомплектом, заложенный украинскими спецслужбами, а также электронный ключ от входной двери в подъезд, где проживал Алексеев. Его оставила в тайнике еще одна фигурантка дела — Зинаида Серебрицкая. Она с 11 декабря 2025 года арендовала квартиру в доме, где проживал генерал.

За день до покушения, 5 февраля, Серебрицкая улетела в Стамбул. По данным спецслужбы, затем она выехала на Украину.

В свою очередь Васин в период подготовки к покушению арендовал для Корбы квартиру с целью конспиративного проживания, а также обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте, заявили в ФСБ. На распространенном спецслужбой видео допроса Васин говорит, что раскаивается в помощи Корбе.

В день покушения, сообщили в ФСБ, Корба проник в подъезд дома, где проживал Алексеев, дождался его появления на лифтовой площадке и выстрелил в него четыре раза. После этого исполнитель покушения выбросил пистолет и рюкзак, сменил верхнюю одежду и вылетел на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где его задержали правоохранительные органы по запросу российской стороны.

Из столицы ОАЭ Дубая Корба должен был вылететь в Румынию, а затем в Киев, утверждает ФСБ. В случае успешного покушения на Алексеева СБУ обещала ему выплатить $30 тыс., говорится в пресс-релизе.

По версии ФСБ, Васин принял участие в преступлении «по террористическим мотивам». В спецслужбе указали, что он — сторонник международного «Фонда борьбы с коррупцией»*, принимавший участие в протестных акциях в Москве. Кроме того, он регистрировался на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального»**, а также размещал в соцсетях публикации против поправок в Конституцию России и в поддержку осужденного по делу об экстремизме руководителя «Левого фронта» Сергея Удальцова.

Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля на лестничной площадке у квартиры, где он живет, в доме на Волоколамском шоссе в Москве. Злоумышленник несколько раз выстрелил в генерала, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия).

В настоящий момент по делу о покушении на Алексеева проходят три фигуранта: гражданин России Любомир Корба, родившийся в Тернополе в 1960 году, 66-летний бывший бизнесмен Виктор Васин и 55-летняя Зинаида Серебрицкая (до 2020 года была гражданкой Украины и носила фамилию Антонюк, была зарегистрирована в ЛНР).

Корбу задержали в Дубае, Васина — в Московском регионе, суд отправил их в СИЗО. Серебрицкой удалось сбежать на Украину.

*признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом, нежелательной организацией и ликвидирован

** запрещенная в России экстремистская организация