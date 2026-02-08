Первый заместитель начальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев перехватил руку киллера с пистолетом и не дал ему сделать выстрел в голову, рассказал в своем телеграм-канале военкор Александр Коц. По его словам, военный даже «успел втащить» своему противнику.

Коц напомнил, что Алексеев окончил Рязанское десантное училище и умеет быстро реагировать в экстренных ситуациях. Когда убийца напал на него в подъезде рядом с квартирой на узком пространстве у лифта, генерал «пошел на моментальное сближение», перехватил руку с оружием, чтобы ствол не оказался на уровне его головы, и поэтому получил пулю в ногу, пояснил военкор.

«Он еще и втащить киллеру успел. Эта реакция и спасла жизнь генералу. Плюс супруга зажгутовала ногу и закрыла раны тем, что было под рукой», — пишет Коц.

Со ссылкой на жену Алексеева он сообщил, что при всей тяжести ранений генерал остается в сознании и разговаривает. Он получил три пули — две в брюшную полость и одну в ногу, хотя ранее сообщалось об огнестрельной ране в области груди, уточнил военкор.

«Все могло быть намного хуже. Просто киллер, очевидно, не готовился к тому, что ему дадут отпор», — подытожил Коц.

Покушение на Алексеева было совершено утром 6 февраля на лестничной площадке у квартиры, где он живет. Возбуждено уголовное дело по двум статьям, включая незаконный оборот огнестрельного оружия.

По делу проходят три человека: исполнитель Любомир Корба, гражданин России 1960 года рождения, уроженец украинского Тернополя, а также два его подельника — бывший бизнесмен Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая (по предварительным данным, выдавала себя за уборщицу).

Корба, как сообщали в СК и ФСБ, выбросил в сугроб пистолет Макарова с глушителем, а затем вылетел в ОАЭ, где его задержали в Дубае. Васин был задержан в Московском регионе, Серебрицкой удалось сбежать на Украину. По данным Baza, женщина жила в доме, где жил генерал, и, вероятно, передавала сообщникам информацию о его перемещениях.