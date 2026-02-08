В ОАЭ был задержан и выдан России исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве, сообщает ФСБ. По данным спецслужбы, им оказался россиянин Любомир Корба 1960 года рождения.

«При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в г. Дубай задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир, 1960 г.р., являвшийся непосредственным исполнителем преступления», — рассказали в ФСБ.

В ведомстве добавили, что совместно с МВД России были установлены личности пособников Корбы — Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Первый был задержан в Москве, вторая выехала на Украину. Организаторов покушения на генерала ищут.

Накануне «Коммерсантъ», бывший депутат Верховной рады Олег Царев и различные телеграм-каналы сообщили, что киллер, который пытался убить генерала Алексеева, задержан в Дубае.

Покушение на первого заместителя начальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля. Офицер был трижды ранен, в том числе в спину. Одна из пуль задела жизненно важные органы, его госпитализировали. По словам Царева и источника «Ъ», Алексеев пришел в сознание после операции и разговаривает.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222). Расследование взято на контроль в столичной прокуратуре.