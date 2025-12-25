Второй Западный окружной военный суд приговорил координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова к шести годам колонии строгого режима, передает ТАСС. Его признали виновным в оправдании терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК) и запретили администрировать информационные ресурсы на протяжении трех лет.

Гособвинение просило назначить ему максимальное наказание — семь лет лишения свободы. В ходе судебного заседания политик пообещал, что в случае любого реального срока объявит «бессрочную смертельную голодовку», пишут «Осторожно, новости». Решение суда он назвал «позорным», добавляет «Медиазона»*.

Адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский заявил, что проведенные судебно-лингвистические экспертизы доказывают его невиновность и анонсировал обжалование приговора как «незаконного и необоснованного».

В январе 2024 года Сергей Удальцов написал в своем телеграм-канале, что к нему «ломятся в дверь» люди, которые представляются полицейскими и говорят, что пришли с обыском. Адвокат политика Виолетта Волкова подтвердила, что у него дома проводились оперативные действия с изъятием электронных устройств. Тогда же против Удальцова возбудили уголовное дело об оправдании терроризма и увезли его на допрос в СК.

На следующий день, 11 января, лидера «Левого фронта» арестовали. Басманный суд Москвы объяснил свое решение тем, что на сайте движения, в личном телеграм-канале и других интернет-ресурсах Удальцов размещал публикации, которые якобы поддерживают «действия лиц, обвиняемых в осуществлении террористической деятельности».

Политик не согласился с выдвинутыми против него обвинениями. По его словам, следствие «трактует марксизм как терроризм».

«Те обвинения, которые предложены следствием, иначе как бредом назвать не могу. Следствие говорит, что я размещал посты в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали [в 2022 году] якобы за терроризм. Они были участниками марксистского кружка, следствие трактует марксизм как терроризм», — говорил Удальцов в суде.

Он также предполагал, что дело против него могло быть возбуждено в связи с предстоящими президентскими выборами, поскольку возглавляемая им организация «поддерживает оппонентов» действующего главы государства Владимира Путина,

Схожее мнение высказывала председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина в разговоре с «Осторожно Media». Она назвала Удальцова «ярким» и «бескомпромиссным» политиком, который «не пройдет мимо каких-то несправедливостей».

«Накануне выборов надо найти повод, чтобы убрать такого политика как Сергей из публичного поля. А приписывать ему оправдание терроризма — это так же, как считать государственниками людей из власти, дети которых живут и учатся за границей, а сами они тоже живут на две страны. Это искусственно придуманное уголовное дело», — заявляла депутат.

В феврале 2024-го Росфинмониторинг внес Удальцова в реестр экстремистов и террористов. В сентябре того же года политик делился с RTVI, что морально готов к новому сроку «по выдуманному обвинению».

