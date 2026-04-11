Делегации Ирана и США, которые в субботу 11 апреля начали переговоры в Исламабаде, могут прийти к работе над совместным проектом мирного соглашения, причем черновики варианта соглашения уже могут быть у каждой из сторон. При этом каждая из них начала переговоры «с максималистских позиций», и нельзя исключать, что они не принесут желаемых результатов. Таким мнением в «Специальном интервью» RTVI поделился посол Пакистана в России Файсал Ниаз Тирмизи.

«Я уверен, что черновики всегда существуют. Именно с них все и начинается — с проектов предложений. Как только люди садятся за стол переговоров, проекты начинают обретать форму. Поэтому я считаю, что на основе двух предложений, выдвинутых Ираном и США, появится совместный проект, и в конечном итоге они придут к взаимопониманию. Я очень на это надеюсь», — ответил посол на вопрос RTVI о том, готовится ли в Исламабаде, по его данным, проект письменного соглашения о прекращении огня между Ираном и США.

Посол признал, что обе стороны с самого начала максимально завысили требования, которые сейчас представляются взаимно неприемлемыми.

«Знаете, когда начинаются переговоры по любому конфликту, обе стороны — а я был вовлечен в переговоры с Индией, — обычно занимают максималистские позиции. Иран заявил максималистскую позицию. Американцы заняли максималистскую позицию», — пояснил посол Пакистана в Москве.

В Исламабаде, который выступил в качестве посредника и предоставил США и Ирану площадку для переговоров», делали ставку на то, что «стороны сядут за стол переговоров и придут к пониманию того, что приемлемо для обеих сторон».

«Начало всегда связано с крайностями, но мы решили, что будет лучше для обеих сторон, если они сядут за стол переговоров и начнут обсуждать детали. Самым важным для нас было прекращение конфликта, потому что от него страдают простые люди. <…> Поэтому мы очень рады, что, несмотря на жесткие требования обеих сторон, они, по крайней мере, согласились на приостановку огня и решили начать переговоры», — признал Файсал Ниаз Тирмизи.

По его словам, работа дипломатов — «оставаться оптимистами».

«Но всегда надо допускать, что переговоры могут сорваться. Пакистан участвовал во многих мирных процессах с разными странами. Это очень выматывает: то у вас период, когда прогресс есть, а потом наступает период, когда его нет», — отметил посол.

При этом в Исламабаде считали, что «важно начать процесс», что и произошло 11 апреля.