Правительство России поддержало законопроект об особом порядке доступа к книгам иностранных агентов и экстремистов в библиотеках при условии доработки документа. Об этом 27 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на отзыв к проекту.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», — говорится в отзыве к законопроекту.

В конце марта группа депутатов во главе с Еленой Ямпольской, занимавшей тогда пост председателя комитета Госдумы по культуре, внесла на рассмотрение законопроект, которым регулируется доступ в библиотеках к книгам писателей, внесенных в реестр иноагентов или экстремистов. Поправками предлагалось внести изменения в Федеральный закон № 78 «О библиотечном деле».

В пояснительной записке говорилось, что сейчас книги, авторы которых внесены в реестр иноагентов или экстремистов, могут свободно размещаться на полках в российских библиотеках.

«Таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации. Вследствие этого возникла необходимость введения законодательной нормы, позволяющей ограничивать доступ к таким документам (книгам)», — отмечали составители документа.

По задумке авторов проекта, Министерство культуры будет формировать перечень книг, написанных иноагентами, и следить за тем, чтобы библиотеки в российских регионах размещали литературу в соответствии с этим списком.

Один из авторов законопроекта, депутат Елена Драпеко отмечала, что инициатива не предполагает полного запрета к доступу книг. По ее словам, произведения иноагентов и экстремистов не будут размещаться в библиотеках на передних полках и открытых стеллажах, а окажутся в «отдельных шкафах». Подобным образом поступают с книгами, содержащими, например, ненормативную лексику, уточнила депутат.

Также законопроект предлагает определить порядок размещения книг в библиотеках новых российских регионов — в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. По мнению авторов инициативы, там продолжают храниться и выставляться книги с антироссийской риторикой.

Писатели-иноагенты

По состоянию на апрель 2024 года в реестр иноагентов включено 37 российских писателей. Среди них Дмитрий Глуховский*, Дмитрий Быков*, Александр Невзоров*, Иван Филиппов*, Виктор Шендерович* и другие. Одним из первых писателей в перечне Минюста России оказался Виктор Шендерович*.

В начале апреля Минюст России внес в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера*. Сам автор в разговоре с RTVI выразил мнение, что «сегодня “иноагент” — это аналогия когдатошнего статуса “врага народа”».

1 марта Минюст также признал иноагентом писательницу Людмилу Улицкую*. До этого — в конце января — в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) писательница высказалась о поддержке Украины. После выхода интервью издательство АСТ сообщило о приостановке выплат гонораров Улицкой*.

Ранее, 12 января, Минюст внес в реестр иноагентов писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*). Как и в случае с Улицкой*, это произошло через месяц после публикации интервью с Вованом и Лексусом, которые в разговоре с писателем выдали себя за представителей украинского руководства. Акунин* во время беседы сказал, что «с пониманием» относится к позиции «хороший русский — мертвый русский» и не имеет в связи с этим «никаких обид и претензий».

В декабре Росфинмониторинг внес Акунина* в список террористов и экстремистов. В тот же день Следственный комитет сообщил, что против писателя возбуждено уголовное дело по статьям об оправдании терроризма и о публичном распространении «фейков» про российскую армию. В феврале суд назначил Акунину* заочный арест.

*признан Минюстом России иноагентом