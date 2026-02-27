В Ростовской области задержали жителя подмосковного Фрязино — его подозревают в покушении на убийство предпринимателя, который выжил после взрыва самодельной бомбы, заложенной в его машину. Об этом сообщили Baza и Mash, а также пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Инцидент произошел 10 февраля на железнодорожном переезде вблизи улицы Вокзальная. Как пишет Mash, внутри машины Nissan Patrol, которая принадлежит 50-летнему бизнесмену Сергею, произошел взрыв. Сам мужчина получил осколочное ранение голени и был госпитализирован.

Позднее он рассказал «Известиям», что незадолго до взрыва заметил отверстие под водительским сиденьем — и вскоре после этого прогремел взрыв. Мужчина, по данным газеты, «не доехал всего несколько метров» до оживленной трассы.

Подозреваемым оказался 61-летний сосед пострадавшего — садовник Анатолий. Mash уточняет, что причиной конфликта стал земельный участок, который «оба хотели купить, но потерпевший успел сделать это раньше».

Baza также связывает произошедшее со спором из-за участка: по данным канала, шум от стройки раздражал соседа. В итоге тот сначала «испортил колеса на автомобиле Сергея, а затем, через 2 недели, ночью заложил под машину бомбу».

В СК сообщили, что подозреваемым оказался житель Фрязино, которого задержали в Ростовской области. Против него возбуждено дело по трем статьям УК: покушение на убийство общеопасным способом, незаконный оборот взрывчатых веществ, а также порча имущества.

Как считает следствие, задержанный в ночь на 10 февраля прикрепил самодельную бомбу к днищу машины. «Двумя неделями ранее этот же человек совершил порчу колес данной машины», — говорится в заявлении СКР.