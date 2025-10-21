Президент России Владимир Путин наградил режиссера и главу Союза кинематографистов Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. Кинорежиссер 21 октября празднует 80-летие.

В документе указано, что Михалков получил орден за «выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства», а также за «многолетнюю плодотворную общественную деятельность».

Еще одну награду в свой юбилей Михалков получил от патриарха Московского и Всея Руси Кирилла — церковный орден Славы и Чести I степени за «сохранение традиционных ценностей».

«Я очень ценю ваш вклад в жизнь нашего общества. Вы несете пророческое служение, ведь пророк не тот, кто предсказывает будущее, а кто говорит правду», — заявил патриарх.

По его словам, Михалкову удается «сказать правду [таким образом], чтобы не слишком кого-то обидеть». «Кто-то всегда должен говорить правду, порой нелицеприятную, и мало кто отваживается. <…> Помощи Божией Вам, крепости сил и долгих-долгих лет жизни», — добавил предстоятель Русской православной церкви.

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года. За свою карьеру он снял более 30 фильмов, среди них «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Родня», «Очи черные», «Урга — территория любви», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «12» и др.

За картину «Утомленные солнцем» Михалков получил гран-при жюри Каннского кинофестиваля (1994 год) и «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке (1995). Фильм «Урга — территория любви» удостоился «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Михалков также снискал славу как актер и продюсер. В частности он продюсировал российские блокбастеры «Легенда № 17», «Движение вверх», «Экипаж», «Т-34» «Серебряные коньки» и многие другие ленты.

К 80-летию режиссера «Россия 1» показала о нем документальный фильм, в съемках которого принял участие и президент России. Путин рассказал о своей дружбе с Михалковым, отметив, что между ними есть, «как сейчас модно говорить, химия».

Путин также вспомнил, как на праздновании дня рождения режиссера один из друзей Михалкова облил его красным вином, после чего извинялся и обещал больше не пить алкоголь. Однако, по словам главы государства, этот человек «все-таки свое слово не сдержал и продолжает это дело», но «в рамках разумного».

Путин также высказался о программе Михалкова «Бесогон ТВ» в которой автор, по его мнению, играет в «очень правдивый» театр одного актера.

«Осторожно, новости» пишут, что в Подмосковье, Крыму и Ленинградской области 80-летию режиссера посвятили классные часы и торжественные линейки в образовательных учреждениях. Учащимся показали отрывки из его фильмов и картин, рассказали биографию Михалкова и посмотрели интервью, в которых он «рассуждает о России и семье».