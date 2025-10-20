Один из друзей режиссера Никиты Михалкова на его юбилее облил красным вином президента России Владимира Путина. Об этом глава государства рассказал в фильме «Никита Михалков», приуроченном к 80-летию режиссера.

«Меня один из его друзей облил там красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь. Но, насколько мне известно, все-таки он свое слово не сдержал и продолжает это дело. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно», — поделился Путин.

Президент также сказал, что поддерживает дружбу с Михалковым и предположил, что между ними есть, «как сейчас модно говорить, химия».

«Самое главное, что он по-настоящему, не в квасном смысле этого слова, а в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова патриот нашей Родины», — добавил он.

По словам главы государства, Михалков стал большим классиком современного искусства, в котором творческое начало сочетается с гражданской позицией, а сам кинематографист руководствуется интересами страны, которой служит.

Президент также дал оценку авторской программе Михалкова «Бесогон ТВ», назвав ее «театром одного актера в хорошем смысле слова».

«Но это очень правдивый театр. И я думаю, что подкупает не только то, как подается материал, а именно содержание этого материала и искренность того, что выносится на суд зрителя», — добавил он.

По словам Путина, Михалков предоставляет своей аудитории самостоятельно прийти к выводам относительно поднимаемых кинематографистом проблем.

«Кто-то с этим соглашается, кто-то не соглашается, кто-то с ним спорит, кто-то его, наверное, ненавидит, а кто-то восхищается его талантом, творчеством и гражданской позицией», — заключил президент.

В июне Никита Михалков впервые выступил на заседании Госдумы и назвал Путина одним из двух мировых политиков, с которыми можно «серьезно общаться и которые серьезно общаются сами». Вторым таким человеком, по мнению режиссера, является председатель КНР Си Цзинпин.

В мае Михалков рассказал, что президент России дал поручение Минпросвещения показывать отрывки из программы «Бесогон ТВ» на уроках «Разговоры о важном» в школах. По словам режиссера, Путин назвал его передачу «очень мощным оружием», однако поручение главы государства не было выполнено.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что фрагменты «Бесогона» уже используются в рамках «Разговоров о важном», но министерство готово к дальнейшему диалогу с редакцией программы, если «что-то нужно улучшить, усовершенствовать».