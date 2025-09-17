Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» артисту Марку Тишману и балерине Любови Андреевой. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте документа указано, что высокое звание присваивается «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Кроме того, ордена «За заслуги в культуре и искусстве» согласно указу президента России удостоился артист Малого театра России и известный актер дубляжа Александр Клюквин.

Марк Тишман родился 22 августа 1979 года в Махачкале. Он получил высшее образование в Московском государственном университете, где обучался на факультете иностранных языков, одновременно осваивая вокальное мастерство в эстрадно-джазовом училище. В 2000 году Тишман начал обучение в ГИТИСе, совмещая учебу с выступлениями в ресторанах и участием в кастингах.

Знаковым этапом в карьере Тишмана стало участие в проекте «Фабрика звезд» на Первом канале в 2007 году. В рамках шоу он исполнил дуэты с такими признанными мастерами эстрады, как Алла Пугачева, Александр Розенбаум, Диана Арбенина и Кристина Орбакайте. После завершения проекта артист продолжил самостоятельную творческую деятельность.

Любовь Андреева родилась 13 сентября 1988 года в Минске. В 2009 году она завершила обучение в Белорусской государственной хореографической гимназии-колледже, после чего два года являлась артисткой балета в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси. С 2011 года занимает позицию ведущей солистки в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета под руководством Бориса Эйфмана.

Александр Клюквин родился 26 апреля 1956 в Иркутске. Он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1978 году и с того же года служит в труппе Малого театра, где сыграл более 90 ролей в постановках по произведениям Островского, Гоголя, Чехова и других классиков.

Широкую известность Клюквин получил как выдающийся мастер дубляжа, озвучивший более 5000 фильмов и сериалов. Его голосом говорят такие мировые звезды, как Аль Пачино и Роберт Де Ниро, а также культовые персонажи, включая инопланетянина Альфа в одноименном сериале. С 2000 года является официальным голосом телеканала «Россия».

Клюквин также записал более 600 аудиокниг, среди которых произведения о Гарри Поттере, детективы Агаты Кристи и русская классическая литература.