Управление внутренних дел Военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило уголовное дело в отношении экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального УВД ВГА 30 ноября.

В сообщении говорится, что Ермак подозревается в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса России:

пособничество (ч. 5 ст. 33 УК),

планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (ст. 353 УК),

применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК).

Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, уточнили в харьковском УВД ВГА.

Ермак входит в состав НВФ (незаконное вооруженное формирование. — Прим. RTVI) Украины, указано сообщении.

Андрей Ермак подал в отставку с поста главы офиса украинского президента в пятницу, 28 ноября. Этому предшествовали обыски, проведенные у него дома по делу о масштабной коррупции в энергетической сфере Украины. Украинское издание ZN.ua и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко утверждали, что НАБУ предъявит Ермаку подозрение. Чиновника также исключили из состава украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию.

В Кремле заявили, что отставка Ермака свидетельствует о глубоком политическом кризисе на Украине, который был спровоцирован коррупционными скандалами. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова расценила произошедшее как «очередной пиар-ход» украинских властей, передает ТАСС.

На должность главы офиса президента Украины после отставки Ермака рассматривают вице-премьера Михаила Федорова, сообщил Гончаренко. Среди других претендентов — премьер-министр Юлия Свириденко и министр обороны Денис Шмыгаль, пишет «Инсайдер.ua». Еще один кандидат на смену Ермаку — начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников.