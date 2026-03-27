Индия одобрила закупку зенитных ракетных комплексов С-400 российского производства — такое решение 27 марта принял Совет по оборонным закупкам (DAC) под председательством министра обороны Раджнатха Сингха. Одобрение получили сразу несколько крупных военных программ общей стоимостью около 2,38 трлн рупий.

С-400 войдет в состав Военно-воздушных сил страны и будет использоваться для противодействия дальнобойным воздушным угрозам, нацеленным на жизненно важные объекты.

Помимо этого, ВВС получат средние транспортные самолеты, которые заменят устаревший парк Ан-32 и Ил-76 и закроют потребности армии в стратегических, тактических и оперативных воздушных перевозках.

Также одобрены закупки ударных беспилотников, которые можно задействовать в наступательных и других авиационных операциях, для скрытой разведки и наблюдения. Кроме того, Индия одобрила капремонт авиадвигателей российских истребителей Су-30, чтобы продлить срок их службы.

Сухопутные войска получат гусеничную систему ПВО с управлением и оповещением в режиме реального времени, бронебойные боеприпасы для танков и радиорелейную систему связи высокой пропускной способности. Дополнительно в пакет вошли артиллерийская система Dhanush — для поражения целей на больших дальностях в любых условиях местности — и беспилотная система воздушного наблюдения, не требующая взлетно-посадочной полосы.

Береговая охрана пополнится тяжелыми судами на воздушной подушке, предназначенными для высокоскоростного патрулирования, разведки, поисково-спасательных операций и доставки грузов и личного состава.

В декабре 2025 года стало известно, что российский парламент ратифицировал межправительственное соглашение с Индией о порядке направления военных, а также военных судов и самолетов на территории друг друга, которое было подписано в феврале того же года.

В мае 2025-го сообщалось, что Индия использовала российские зенитные системы С-400 «Триумф» во время эскалации конфликта с Пакистаном. В октябре издание The Hindustan Times написало, что Министерство обороны страны планирует приобрести не менее пяти дополнительных ракетных комплексов, чтобы устранить пробелы в противовоздушной обороне.