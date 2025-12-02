Депутаты Госдумы ратифицировали межправительственное соглашение России и Индии о порядке направления военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов на территории друг друга.

В соглашении, подписанном 18 февраля 2025 года, речь идет о порядке направления российских воинских формирований, военных судов и самолетов на территорию Индии и зеркальных мерах со стороны Нью-Дели.

Соглашение урегулирует еще и материальное обеспечение техники и личного состава. Согласно пояснительной записке, утвержденные документом правила будут применяться во время совместных учений и тренировок армий стран, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф и других случаях по взаимной договоренности.

В правительстве уточняют, что ратификация должна упростить заход военных кораблей в порты России и Индии, а также использование странами воздушного пространства друг друга. По словам замминистра обороны Анны Цивилевой, срок уведомления о входе в порты военных кораблей сократится до 14 дней вместо 30.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия дорожит отношениями с Индией, которые носят стратегический и всеобъемлющий характер. Он добавил, что ратификация соглашения стала еще одним шагом «по пути взаимности».

4-5 декабря ожидается визит Владимира Путина в Индию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что во время поездки стороны намерены подписать несколько важных документов.

По данным Bloomberg, в эти же даты Нью-Дели хочет начать обсуждать покупку российских истребителей и систем противоракетной обороны. Вероятно, речь идет о приобретении Су-57 и обновленной системы ПРО С-500.

Источники издания указывают, что индийские военные обратились к руководству страны с просьбой закупить больше российской техники на фоне дефицита истребителей. На данный момент Индия располагает более чем 200 самолетами российского производства, а Москва по-прежнему остается крупнейшим поставщиком оборонной техники для страны.

25 ноября стало известно, что индийские банки выразили готовность рассмотреть возможность возобновления покупки российской нефти на определенных условиях. Они заключаются в том, что компании-поставщики не должны быть в санкционных списках США, а все финансовые операции должны полностью соответствовать санкционному законодательству.

С 6 по 15 октября 2025 года Россия и Индия провели совместные учения «Индра-2025». Как сообщили в Минобороны России, их главной целью стала отработка действий в борьбе с международным терроризмом. В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие отработали совместные тактические действия, организацию связи и управления группировками войск.