С 1 января 2026 года власти Германии прекратят принимать у россиян пятилетние заграничные паспорта старого образца. Соответствующее разъяснение размещено на официальном сайте посольства ФРГ в Москве.

Согласно новой директиве, для пересечения немецкой границы гражданам России будет необходим действующий биометрический паспорт. Документы прежнего формата утратят свою силу для въезда в страну.

Исключение сделают только для тех заявителей, у которых в старый паспорт уже вклеена действующая немецкая виза — такой документ продолжит признаваться до истечения срока действия визы.

Некоторые страны Шенгенской зоны уже прекратили признавать российские заграничные паспорта старого, небиометрического образца. По состоянию на начало ноября в этот список входят Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия.

Как поясняло в конце сентября Генеральное консульство Италии в Москве, даже при наличии действующей итальянской шенгенской визы въехать в эти семь стран с паспортом старого формата невозможно.

Литва ввела это ограничение одной из первых — с 1 июня. С указанной даты въезд в республику для обладателей небиометрических документов закрыт. Исключение сделано лишь для россиян, следующих транзитом через литовскую территорию по железной дороге между Калининградской областью и основной частью России.

Российское посольство в Норвегии 11 октября распространило заявление о введении новой системы пограничного контроля для иностранцев. Эта мера касается тех стран Шенгенской зоны, которые имеют сухопутную границу с Россией. В первую очередь новый порядок затронет граждан государств, не входящих в Евросоюз, к числу которых относится и Россия.

Суть нововведения заключается в том, что при пересечении границы будет осуществляться сбор и регистрация персональных данных. В систему будут вноситься:

ФИО путешественника;

реквизиты проездного документа;

биометрическая информация (отпечатки пальцев и фотография лица);

точная дата и место как въезда, так и выезда.

При этом при выезде с территории Норвегии будет проводиться дополнительная верификация личности туристов.

Шенгенская зона объединяет 25 из 27 стран-членов ЕС, а также четыре ассоциированных государства — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Действующее соглашение позволяет гражданам этих стран свободно проживать, трудоустраиваться и перемещаться по всей территории зоны без прохождения пограничного и таможенного досмотра.