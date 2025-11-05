С 1 января 2026 года власти Германии прекратят принимать у россиян пятилетние заграничные паспорта старого образца. Соответствующее разъяснение размещено на официальном сайте посольства ФРГ в Москве.
Согласно новой директиве, для пересечения немецкой границы гражданам России будет необходим действующий биометрический паспорт. Документы прежнего формата утратят свою силу для въезда в страну.
Исключение сделают только для тех заявителей, у которых в старый паспорт уже вклеена действующая немецкая виза — такой документ продолжит признаваться до истечения срока действия визы.
Некоторые страны Шенгенской зоны уже прекратили признавать российские заграничные паспорта старого, небиометрического образца. По состоянию на начало ноября в этот список входят Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия.
Как поясняло в конце сентября Генеральное консульство Италии в Москве, даже при наличии действующей итальянской шенгенской визы въехать в эти семь стран с паспортом старого формата невозможно.
Литва ввела это ограничение одной из первых — с 1 июня. С указанной даты въезд в республику для обладателей небиометрических документов закрыт. Исключение сделано лишь для россиян, следующих транзитом через литовскую территорию по железной дороге между Калининградской областью и основной частью России.
Российское посольство в Норвегии 11 октября распространило заявление о введении новой системы пограничного контроля для иностранцев. Эта мера касается тех стран Шенгенской зоны, которые имеют сухопутную границу с Россией. В первую очередь новый порядок затронет граждан государств, не входящих в Евросоюз, к числу которых относится и Россия.
Суть нововведения заключается в том, что при пересечении границы будет осуществляться сбор и регистрация персональных данных. В систему будут вноситься:
- ФИО путешественника;
- реквизиты проездного документа;
- биометрическая информация (отпечатки пальцев и фотография лица);
- точная дата и место как въезда, так и выезда.
При этом при выезде с территории Норвегии будет проводиться дополнительная верификация личности туристов.
Шенгенская зона объединяет 25 из 27 стран-членов ЕС, а также четыре ассоциированных государства — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Действующее соглашение позволяет гражданам этих стран свободно проживать, трудоустраиваться и перемещаться по всей территории зоны без прохождения пограничного и таможенного досмотра.