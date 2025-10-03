Сингапурская полиция задержала гражданина России по обвинению в нарушении американских законов по борьбе с кибермошенничеством, его готовят к экстрадиции в США. Об этом сообщило в своем телеграм-канале российское посольство в этом городе-государстве.

«Посольство направило запрос в полицию и получило подтверждение о задержании российского гражданина. Находимся в контакте с его окружением, которому были переданы данные местных адвокатов для оказания юридической помощи», — говорится в релизе.

В диппредставительстве добавили, что держат вопрос на оперативном контроле. Других подробностей не приводится.

По предварительной информации, опубликованной каналом Baza, речь идет о российском бизнесмене Алексе Кано (Александре Ласкине), который с 2014 года издавал журнал «Русский Сингапур».

Кроме того, он руководил компаниями Ural Asia Pte, Zapad Invest и Gazbank, а также входил в совет директоров Сингапурской ассоциации медиа-издателей, говорится в публикации. Телеграм-канал пишет, что в 2024 году жена Кано попала под уголовное дело в связи с фальсификацией трудовых документов, после чего его самого заподозрили в мошенничестве и заблокировали его банковские счета в Сингапуре.

«Почти в стиле Джеймса Бонда»: кто такой Алекс Кано

Человек по имени Александро Давид Кано Ласкин, он же Алекс Кано, стал героем расследования, которое в конце августа опубликовал портал News Europe. В нем говорилось, что бывший издатель «Русского Сингапура» попал под пристальное внимание сингапурских властей из-за «высокомерия и агрессии», с которыми он отказался уплатить долги в рамках обычного коммерческого спора.

Неповиновение в такой форме заставило местных следователей вскрыть его подноготную, и оказалось, что тот «сменил несколько имен и идентичностей», а на самом деле имеет российское происхождение.

«В конечном итоге наводки показали, что изначально Кано носил имя Александр Николаевич Пирожинский. Более того, даже члены его семьи в России также сменили свои имена», — говорилось в расследовании на основе открытых источников.

На сайте приводилось фото страницы сингапурского паспорта Александра Кано, где значилось, что он родился в России в 1973 году и является гражданином Сингапура. В материале сообщалось, что в отношении его жены Сакурако Ямагиси в 2024 году велось судебное разбирательство по делу о подделке документов о трудоустройстве. Сам россиянин, согласно News Europe, стал скрывать свои русские корни после 2014 года.

«Затем, практически в одночасье, эта личность исчезла. Его журнал закрылся, все публикации, архив и ссылки на статьи исчезли. Его компании, связанные с Россией, были переименованы с целью удалить любые упоминания России или ликвидированы. Сведения о нем в цифровом пространстве испарились», — сообщал сайт.

Портал отмечал, что в соцсетях Кано «сохранилось множество старых фотографий с различных мероприятий, которые было невозможно удалить» и которые свидетельствуют о его активной социальной жизни «почти в стиле Джеймса Бонда».

Неназванный кибераналитик отметил в комментарии, что в рамках обычной предпринимательской деятельности такого стирания данных, как правило, не бывает.

«Это соответствует схемам операций по очистке персональных данных, проводимых разведкой», — сказал он, но добавил, что следователи не могут этого подтвердить и не уверены, идет ли речь о сокрытии личности государством или о частной инициативе.

Российский МИД в своих докладах «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах» не раз указывал, что там «в значительном числе» регистрируются инциденты, связанные с задержаниями и «политически мотивированными преследованиями» россиян. Это происходит в том числе по запросам третьих стран, среди которых лидируют США, указали в ведомстве.