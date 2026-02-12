Россия прорабатывает вопрос о возобновлении железнодорожного движения с Грузией по абхазскому направлению. Об этом в ходе общения с представителями СМИ заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

По его словам, продолжается системная работа по снятию инфраструктурных ограничений на Кавказе, и в этом контексте «рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии» .

Оверчук подчеркнул, что возвращение к работе данного маршрута вписывается в масштабную задачу по усилению транспортно-логистической связности кавказского региона. Это направление, отметил он, имеет «критически важное значение для мира, стабильности и экономического процветания народов Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и России».

Вице-премьер РФ также выразил надежду на то, что все государства региона проявят конструктивный подход и окажут содействие в реализации этой общей и значимой для всех цели.

Железнодорожное сообщение между Грузией и Россией отсутствует с августа 1992 года на фоне конфликта вокруг Абхазии. Из-за этого на абхазской территории участок железнодорожного полотна от Сухума до грузинской границы был разобран или поврежден. Около 10 лет назад российская сторона заявляла, что начинает заниматься его восстановлением.

Также обсуждался проект строительства новой Кавказской перевальной железной дороги (КПЖ) между Джейрахским районом Ингушетии и Душетским районом Грузии.