В 2026 году в России пройдет эксперимент, который может скорректировать круг получателей единого пособия на ребенка после оценки объемов поступления денег на банковские счета и депозиты семьи. Если они в два раза превысят официальный годовой доход или совокупный доход семьи, то в начислении выплаты откажут. Эксперимент пройдет в Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Инициативу правительства корреспонденту RTVI прокомментировала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Депутат отнеслась к законопроекту настороженно и предложила поправку ко второму чтению (первое чтение состоялось 22 октября, но на тот момент еще не было известно, где будет проводиться эксперимент). Останина отметила, что пока неясно, как будет работать предложенная правительством схема.

«Сейчас действительно у меня много вопросов, потому что мы говорили ровно другое. Мы говорили о том, чтобы, собственно, остатки на счетах не включать в денежную массу, из которой рассчитывается потом прожиточный минимум на члена семьи. Президент 19 декабря прошлого года дал поручение на госсовете правительству в случае незначительного превышения размера прожиточного минимума (ПМ) на члена семьи все-таки выплачивать единое пособие», — сказала глава комитета.

Смущает Останину и список отобранных для эксперимента регионов. Она указала на то, что Московская область, ЯНАО, ХМАО относятся к далеко не бедным субъектам РФ.

«И действительно, там на счетах у людей могут быть средства, которые превышают один прожиточный минимум на члена семьи. И тогда у правительства будут основания заявить: «Друзья мои, все-таки у нас адресная помощь, и мы должны исключить из числа получателей тех, у кого там условно средства превышают показатель». А если человек взял кредит, и эта сумма войдет в перечень денежной массы, которая рассчитывается?», — заявила Останина.

Депутат считает, что проводить эксперимент следовало не в обеспеченных регионах, а, например, в Тыве, Ингушетии, Дагестане или в Республике Алтай.

Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов против того, чтобы считать обсуждаемый законопроект экономией на социальной помощи.

«Это уточнение требований и совершенствование механизма получения пособия для того, чтобы работал справедливый базовый принцип — принцип помощи нуждающимся через соответствие критериям нуждаемости», — сказал Нилов в разговоре с RTVI.

Депутат не отрицает, что уточнение требований может лишить помощи граждан в отдельных случаях, но подчеркнул — остро стоит вопрос справедливости назначения выплат при использовании искусственных механизмов занижения реальных доходов.

«Я за то, чтобы пособия получали те, кто в них действительно нуждается», — заявил Нилов.

Депутат подчеркнул — законодательство будет совершенствоваться, власти будут вводить механизмы-барьеры для схем нечестного получения пособий, так как и впредь отдельные граждане будут искать механизмы обхода требований к получателям выплат.