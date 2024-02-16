Русская православная церковь (РПЦ) соболезнует православному населению Греции в связи с тем, что парламент страны одобрил легализацию однополых браков. Об этом заявил в разговоре с RTVI замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы соболезнуем православным людям Греции, Элладской православной церкви, которая выступала против. Разумеется, мы считаем, что подобное решение принято по политическим соображениям, во исполнение неких руководящих указаний, которые исходят от Европейского союза, и является насилием над религиозной совестью очень многих граждан Греции, я бы даже сказал, что большинства», — подчеркнул он.

В РПЦ считают, что ЛГБТ*-повестка навязывается повсеместно и это навязывание полностью игнорирует представление людей, считающих, что «семья — это исключительно союз мужчины и женщины».

«Думаем, что разрушение представления о традиционной семье является миной замедленного действия под фундамент любого общества, в том числе и греческого. Ну и, конечно, это решение символизирует потерю суверенитета в области ценностей этого древнего православного народа», — заявил Кипшидзе.

Он выразил сожаление, что «либеральный политический мейнстрим» на пространстве Евросоюза приобрел «абсолютно тоталитарный характер».

«За редчайшим исключением все страны, которые входят в состав ЕС, близки к тому, чтобы принять подобное законодательство. Счастливое исключение составляет в настоящий момент Венгрия, которая в силу сильного независимого политического руководства пока способна отстаивать свои представления в области семьи», — заключил Вахтанг Кипшидзе.

Греция стала первой православной страной, власти которой разрешили заключать браки однополым парам и предоставлять им полные родительские права, в том числе на усыновление детей. Таким образом, в ЕС уже 16 государств приняли закон о равенстве браков. Греческий премьер Кириакос Мицотакис написал в соцсети X, что страна гордится своим решением, которое отражает «сегодняшнюю Грецию — прогрессивную и демократическую, горячо приверженную европейским ценностям».

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России