Руководство футбольного клуба «Химки» передало 2 млн рублей судье за нужный результат матча Первой лиги с владикавказской «Аланией», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Встреча состоялась в ноябре 2023 года и закончилась со счетом 4:1 в пользу команды из Подмосковья.

Деньги главному арбитру мачта передали лица из числа руководство «Химок». О ком именно идет речь, не уточняется. Были задержаны арбитр и посредник в передаче денежного вознаграждения.

По месту жительства подозреваемых прошли обыски, в ходе которых изъяли средства связи и другие предметы, связанные с делом. Фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).

Футбольные клубы «Алания» и «Химки» встретились 20 ноября 2023 года на стадионе «Ахмат Арена». Игру обслуживала команда арбитров во главе с Андреем Фисенко, которого задержали в конце февраля в одном из московских аэропортов по приезде из Турции.

Источники издания «Ведомости Спорт/РБ» уточнили, что Фисенко обвинили в противоправном влиянии на результаты матчей. Следователи также допросили ассистента рефери Хамида Талаева, который проходит свидетелем по этому делу.

Как отмечают «Ведомости», оба арбитра обслуживали вместе только один матч — между «Аланией» и «Химками» в 2023 году. По данным собеседника «Ведомостей», Фисенко допрашивали в том числе по этому делу.