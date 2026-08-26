С 1 сентября Росфинмониторинг получит прямой доступ к сведениям об операциях по картам «Мир» через Систему быстрых платежей (СБП) и оплате по QR-кодам. Это приведет к росту числа блокировок в сегментах с высокими рисками, рассказал 360.ru доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

После 1 сентября власти не получат новых оснований для блокировок финансовых операций россиян, пояснил эксперт. По его словам, Росфинмониторинг сможет быстрее выявлять мошенников, дропперов и схемы легализации преступных средств.

Под особый контроль ведомства попадут массовые переводы между гражданами, движение средств по цепочке счетов и другие операции с признаками обналичивания, перечислил Семеновский.

Он посоветовал добросовестным клиентам банков не тревожиться, потому что для них ничего не изменится. Россияне, как и раньше, смогут без лишних ограничений расплачиваться картами «Мир», переводить деньги через СБП и совершать оплату по QR-кодам, заверил доцент.

В Росфинмониторинге заявили ТАСС, что неудобств для граждан не последует.

«Изменения направлены на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников информации, которую получает Росфинмониторинг. <…> Блокировку закон не предусматривает», — сообщили в ведомстве.

Как пишет 360.ru, Росфинмониторинг и сейчас в рамках существующих законов получает данные о подозрительных финансовых операциях.

Новшеством станет то, что Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор платежной системы «Мир», СБП и единого QR-кода — начнет поставлять сведения Росфинмониторингу напрямую через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Федеральной службе больше не придется собирать нужную информацию через отдельные банки и тратить на это дополнительное время, сказал изданию Семеновский. Также новый механизм позволит лучше отслеживать движение денег и вскрывать незаконные схемы, в которых задействовано несколько счетов в разных банках.

Новый прямой канал отправки данных станет дополнением к отслеживанию подозрительных операций самими банками.

Президент Владимир Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные напрямую от НСПК в декабре 2025 года. Как отмечал РБК, «оптимизировать» процесс просили сами банки, чтобы снять с себя нагрузку. Изменения внесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».