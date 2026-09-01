Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) превратилась во влиятельный центр формирующегося многополярного мира. Товарооборот между странами объединения превысил $400 миллиардов за 2025 год. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«За четверть века Шанхайская организация прошла по-настоящему большой путь. Напомню, что учрежденная в 2001 году по инициативе шести государств — России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, она окрепла и выросла, превратившись в один из самостоятельных и влиятельных центров формирующегося многополярного мира», — сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств ШОС, его слова приводит РИА Новости.

Президент России также отметил, что товарооборот между странами ШОС превысил $400 миллиардов в прошлом году.

«Товарооборот России со странами Шанхайской организации в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов», — добавил Владимир Путин.

Саммит Совета глав государств-членов ШОС стартовал в Бишкеке, в котором принимают участие лидеры 17 стран.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 31 августа — 1 сентября. Высший орган ШОС — Совет глав государств. Лидеры государств ШОС встречаются ежегодно. Последний раз такой саммит проходил в сентябре 2025 года в китайском городе Тяньцзинь. В этом году организации исполнилось 25 лет.

В ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Беларусь.

Статус государств-партнеров по диалогу в ШОС имеют Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.