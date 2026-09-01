Саммит Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начался в Бишкеке, передает агентство РИА Новости.

Президент России Владимир Путин перед церемонией фотографирования пообщался «на ногах» с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 31 августа — 1 сентября. Высший орган ШОС — Совет глав государств. Лидеры государств ШОС встречаются ежегодно. Последний раз такой саммит проходил в сентябре 2025 года в китайском городе Тяньцзинь. В этом году организации исполнилось 25 лет.

В ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Беларусь.

Статус государств-партнеров по диалогу в ШОС имеют Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.