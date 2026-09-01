Минтруд фиксирует невысокую востребованность единовременной выплаты из средств маткапитала и не планирует повышать порог такой выплаты до 20 тыс. рублей. Это следует из имеющегося в распоряжении RTVI ответа на депутатский запрос за подписью первого замглавы ведомства Ольги Баталиной.

Сейчас семья может получить единовременно только остаток, не превышающий 10 тыс. рублей. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина просила увеличить этот лимит и отмечала, что это «позволило бы создать дополнительный социально-обоснованный механизм поддержки семей в период подготовки детей к новому учебному году».

Баталина в своем ответе констатирует текущее положение дел. Согласно закону № 256-ФЗ, если на сертификате осталось 10 тыс. рублей или меньше, эту сумму можно забрать наличными, и Социальный фонд информирует граждан об этом праве.

В 2024 году количество владельцев сертификатов, имеющих право на получение единовременной выплаты, составляло порядка 730 тыс. человек, говорится в документе. За период с 16 сентября 2024 года по 6 августа 2026-го удовлетворено 186 700 заявлений о получении единовременной выплаты, перечислено средств на сумму 766 млн рублей, что составляет 25,6% от общего числа владельцев сертификатов, имеющих право на получение единовременной выплаты.

«Указанная динамика обращений позволяет сделать вывод о невысокой востребованности данного направления использования средств материнского (семейного) капитала среди владельцев сертификатов», — отмечает Баталина.

Минтруд также отказывает во введении новой целевой выплаты семьям со школьниками в размере от 20 до 30 тыс. рублей. В стране уже действует «целостная система мер поддержки», говорится в ответе за подписью Баталиной на депутатский запрос Останиной.