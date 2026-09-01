Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченных ударов в районе Ормузского пролива, чтобы помешать Тегерану восстановить ракетный потенциал для атак на суда, сообщил Axios со ссылкой на источники.

«Президент США Дональд Трамп и его ближайшие советники рассматривают возможность нанесения ограниченных ударов в районе Ормузского пролива, чтобы помешать Ирану восстановить радиолокационные системы и ракетный потенциал для атак на суда», — пишет портал.

Как утверждают собеседники Axios, Центральное командование ВС США (CENTCOM) подготовило в течение минувшей недели соответствующий план, но Трамп сначала не одобрил его.

«Однако после новой эскалации он (Трамп. — Прим. RTVI) может дать зеленый свет», — добавили источники портала.

США нанесли удар по иранскому острову Ларак в ночь на 31 августа, прервав двухнедельное затишье. Иран в ответ атаковал американские базы в Иордании и суда в Ормузском проливе.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал наносить массированные удары по американским объектам в регионе. США и Иран подписали в ночь на 18 июня меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий в регионе, включая Ливан.

Хрупкое перемирие продержалось до 8 июля, когда США возобновили удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей о разблокировке Ормузского пролива.

Срок меморандума истек 17 августа, посредники в лице Пакистана и Катара предпринимают усилия по возобновлению переговоров. Однако договориться о продлении режима прекращения огня пока не удалось.